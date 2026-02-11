  • İSTANBUL
Şişecam yerli teknolojiyle çığır açtı: Ultra hafif cam ambalajlar geliyor
Giriş Tarihi:

Şişecam yerli teknolojiyle çığır açtı: Ultra hafif cam ambalajlar geliyor

Türk sanayisinin köklü kuruluşlarından Şişecam, yerli mühendislikle geliştirdiği ultra hafif cam ambalajlarla hem çevre dostu hem de ekonomik çözümler sunuyor. 300 ve 400 gramlık iki yeni ürünle içecek sektörüne yenilikçi bir soluk getiren şirket, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda cam ambalaj çözümleri geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 300 (750 mililitre) ve 400 gramlık (1000 mililitre) olarak tasarlanan yeni cam şişeler, içecek sektöründeki farklı ihtiyaçlara yanıt vermek üzere geliştirildi. Hafiflik, dayanıklılık ve çevresel faydaları bir arada sunan ürünlerin, lojistik süreçlerde verimlilik sağlaması ve maliyetleri düşürmesi hedefleniyor. Şişecam'ın ileri mühendislik yaklaşımıyla geliştirdiği yeni ürünler, daha az ham madde ve kaynak kullanımıyla üretiliyor. Hafifletilmiş cam şişeler, standart cam şişelere kıyasla daha az ağırlığıyla taşıma sırasında enerji tasarrufuna katkı sağlıyor. Geri dönüştürülebilir yapıları ise çevresel etkileri azaltıyor. Bu özellikleriyle ürünler, lojistik süreçlerde verimliliği artırırken operasyonel maliyetleri düşürmeye de destek oluyor. 1000 mililitre hacme sahip 400 gramlık şişe premium segment için tasarlanırken, 750 ml hacmindeki 300 gramlık şişe ise klasik formu ultra hafif bir yapıyla buluşturuyor. 300 gramlık model, kategorisindeki en uzun şişe olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere Şişecam, daha önce de 110 gramlık ultra hafif maden suyu şişeleri üreterek bu alandaki yetkinliğini göstermişti. Şimdi ise hafifletme çalışmalarını yeni şarap şişeleriyle bir adım ileri taşıyor. Şişecam'ın bu yenilikçi ürünleri, Türk sanayisinin sürdürülebilirlik ve inovasyon alanındaki başarısını gösterirken, yerli üretimin çevre dostu çözümlerle buluşmasına öncülük ediyor.

