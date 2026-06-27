Dursun Özbek'e tam yetki: Önünde engel kalmadı: Artık ne olacağını açıklayacak...
Galatasaray olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek yönetimi, Basketbol AŞ maddesi dahil sunulan tüm maddelerde oy çokluğuyla tam yetki aldı.
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Galatasaray olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek yönetimi, Basketbol AŞ maddesi dahil sunulan tüm maddelerde oy çokluğuyla tam yetki aldı.
Galatasaray Spor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulunda, yönetim kurulunun sunduğu tüm yetki maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi. Basketbol AŞ ile ilgili kritik madde dahil olmak üzere tüm taleplerine onay alan Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, kulübün geleceğine yönelik projeler için tam yetki kalkanını kuşanmış oldu.
Kürsüden camiaya seslenen Başkan Dursun Özbek, kulübün geldiği noktayı şu sözlerle özetledi: - Herkesin gıpta ettiği bir eşiğe geldik. Etrafımızı dinlediğimizde 'Galatasaray, Bayern Münih oldu. Galatasaray uçtu gitti' laflarını duyuyoruz. Bu hepimizin eseri.
Yönetimin sunduğu tüm maddeler genel kuruldan geçti. Kulübün basketbol yapılanması için kritik öneme sahip madde oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Özbek, Galatasaray'ın mali ve sportif vizyonunu Avrupa devi Bayern Münih örneğiyle bağdaştırarak kulübün ulaştığı seviyeye dikkat çekti.
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