Dursun Özbek'e tam yetki: Önünde engel kalmadı: Artık ne olacağını açıklayacak...

Galatasaray Spor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulunda, yönetim kurulunun sunduğu tüm yetki maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi. Basketbol AŞ ile ilgili kritik madde dahil olmak üzere tüm taleplerine onay alan Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, kulübün geleceğine yönelik projeler için tam yetki kalkanını kuşanmış oldu.