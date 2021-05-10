TSK'nın "Timsah" gücü görevlere hazır!

Amfibi Deniz Piyade Tugayında personel, keskin nişancı, tahrip, komando ihtisas, bot operatörü gibi çeşitli ihtisas kurslarına gönderiliyor. Eğitimlerinde görevleri sırasında karşılaşabilecekleri her türlü ihtimali göz önünde bulunduran timler, bu doğrultuda çeşitli senaryoları icra ediyor. Amfibi hücum timleri, gerçekleştirdikleri meskun mahal eğitimlerinde de senaryoya göre terör hedeflerini etkisiz hale getiriyor. Gerektiğinde kuleden halatlarla kayarak inen tim, yüksek katlı binalarda camdan giriş tekniğini de uygulayabiliyor. Silah kullanmada üst düzey olan bu askerler, eğitimlerinde uzun mesafedeki küçük hedefleri tam isabetle vuruyor. Amfibi timleri, tank çıkarma gemileriyle düşman kıyısına ulaşarak hedefleri yok etmek için de harekatını başarıyla icra edebiliyor. Toprak üzerinde olduğu gibi derin sularda da rahatça harekat gerçekleştirebilme kabiliyetini geliştirmek için denizde de eğitimler gerçekleştiriliyor. Gemiyi ele geçirme, gemiden hedefe manevra, botlarla sahile çıkarak hedefleri etkisiz hale getirme eğitimleri de büyük titizlikle gerçekleştiriliyor. Timsah gücü, en zorlu görevleri deniz piyade andında geçen "Ya zafer ya ölüm" sözlerinden hareketle yerine getiriyor. "Vatan sağ olsun" diye biten deniz piyade andı, bu özel yetişmiş birliğin görevlerindeki korkusuzluğu ifade ediyor.