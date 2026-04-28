'İflas edecekler' dedi, iki havayolu devinin ismini açıkladı

Merkezi İrlanda'da bulunan ünlü havayolu devi Ryanair CEO’su Michael O'Leary, yakıt krizi nedeniyle iki şirketin iflasın eşiğinde olduğunu söyledi.

Ryanair CEO’su Michael O'Leary, yükselen petrol fiyatlarının Avrupa havacılık sektörünü ciddi bir kırılma noktasına sürükleyebileceğini söyledi. İtalyan gazetesi Il Sole 24 Ore’ye konuşan O’Leary, mevcut maliyet baskısının devam etmesi halinde yıl sonuna kadar iki ya da üç havayolu şirketinin iflas edebileceğini belirtti.

O’Leary’nin özellikle Wizz Air ve AirBaltic’i işaret etmesi, sektörde tartışma yarattı. Avrupa’nın en büyük düşük maliyetli taşıyıcısının CEO’su, bu şirketlerin artan yakıt maliyetleri karşısında finansal olarak en kırılgan oyuncular arasında bulunduğunu ima etti.

Havacılık sektöründe yakıt giderlerinin toplam maliyetlerin büyük bölümünü oluşturduğunu hatırlatan O’Leary, düşük marjlarla faaliyet gösteren şirketlerin bu şoklara karşı daha savunmasız olduğunu belirtti.

Bu nedenle olası iflasların şaşırtıcı olmayacağını dile getiren O’Leary, aynı zamanda bu sürecin sektörde konsolidasyonu hızlandırabileceğini ve rekabetin azalmasının güçlü oyuncular için avantaj yaratabileceğini söyledi.

Cnbc-e'nin aktardığına göre, İran’daki savaşın enerji piyasaları üzerindeki etkisine dikkat çeken O’Leary, yalnızca nisan ayında Ryanair’in yakıt maliyetlerine yaklaşık 50 milyon dolarlık ek yük bindiğini söyledi.

Petrol fiyatlarının mevcut yüksek seviyelerini koruması durumunda bu baskının yaz sezonu sonrasında daha da belirginleşeceğini vurgulayan O’Leary, özellikle sonbahar aylarında sektör genelinde bilanço stresinin zirveye çıkabileceğini ifade etti.

Avrupa havacılığı, pandemi sonrası toparlanmanın ardından yeniden artan maliyet baskısıyla karşı karşıya. Jeopolitik riskler, enerji fiyatları ve talep tarafındaki kırılganlık, özellikle finansal yapısı zayıf şirketler için önümüzdeki dönemi daha da zorlu hale getiriyor.

