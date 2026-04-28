Sıcak gelişme: 'Nükleer silahımız Türkiye'nin emrinde' diyen ülke hipersonik füzeyi ateşledi
İran savaşı sırasında, "Nükleer başlıklarımız Türkiye'nin emrinde" açıklaması yapan dost ülke Pakistan, hipersonik füzeyi ateşledi.
Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar yeniden alevlenirken, Pakistan ordusu stratejik öneme sahip FATAH-II füzesinin test atışlarını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bölgesel gerilimlerin tırmandığı bir dönemde askeri kapasitesini güçlendirme çalışmalarına hız veren Pakistan, stratejik bir adıma imza attı.
Pakistan ordusu saatte 18.522 kilometreye varan hızlara ulaşabilen gelişmiş bir hipersonik füze FATAH-II'nin test atışlarını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Savunma sanayisi ve askeri caydırıcılık alanındaki yatırımların kararlılıkla süreceğini vurgulayan askeri yetkililer, "Pakistan ordusu, yüksek hassasiyete sahip FATAH-II füzesinin test atışlarını başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu adım, ulusal güvenliğimizin teminatı açısından kritik bir dönüm noktasıdır." dedi.
