  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak gelişme: 'Nükleer silahımız Türkiye'nin emrinde' diyen ülke hipersonik füzeyi ateşledi Japonlardan flaş İzmir kararı: Bir anda açtılar, 100 bin tane üretecekler Toprağın altından milyarlık hazine fışkırdı: ABD ve Çin'in gözü artık o ilimizdeki rezervde Türkiye'den 30 tane Hürjet alacaklar! Böyle duyurdular: Bu çok büyük bir meydan okumadır Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan geldi 75 ilde uyuşturucu tacirlerinin nefesini kesen operasyon! Bin 319 şüpheli yakalandı, 638’i tutuklandı! İtfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı Minibüs altında can pazarı Yıldız futbolcu için resmi açıklama geldi! Manchester City’de yaprak dökümü!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Sıcak gelişme: 'Nükleer silahımız Türkiye'nin emrinde' diyen ülke hipersonik füzeyi ateşledi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sıcak gelişme: 'Nükleer silahımız Türkiye'nin emrinde' diyen ülke hipersonik füzeyi ateşledi

İran savaşı sırasında, "Nükleer başlıklarımız Türkiye'nin emrinde" açıklaması yapan dost ülke Pakistan, hipersonik füzeyi ateşledi.

Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar yeniden alevlenirken, Pakistan ordusu stratejik öneme sahip FATAH-II füzesinin test atışlarını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bölgesel gerilimlerin tırmandığı bir dönemde askeri kapasitesini güçlendirme çalışmalarına hız veren Pakistan, stratejik bir adıma imza attı.

Pakistan ordusu saatte 18.522 kilometreye varan hızlara ulaşabilen gelişmiş bir hipersonik füze FATAH-II'nin test atışlarını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Savunma sanayisi ve askeri caydırıcılık alanındaki yatırımların kararlılıkla süreceğini vurgulayan askeri yetkililer, "Pakistan ordusu, yüksek hassasiyete sahip FATAH-II füzesinin test atışlarını başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu adım, ulusal güvenliğimizin teminatı açısından kritik bir dönüm noktasıdır." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23