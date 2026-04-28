Timothy Ash'ten ses getirecek Türkiye itirafı: Bu gerçekten aptallık olur
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Timothy Ash'ten ses getirecek Türkiye itirafı: Bu gerçekten aptallık olur

İngiliz ekonomist Timothy Ash, Türkiye'yi hedef alan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e tepki göstererek uyguladığı politikayı 'aptallık' olarak yorumladı.

Foto - Timothy Ash'ten ses getirecek Türkiye itirafı: Bu gerçekten aptallık olur

İngiliz ekonomist Timothy Ash, katıldığı bir organizasyonda Türkiye ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Foto - Timothy Ash'ten ses getirecek Türkiye itirafı: Bu gerçekten aptallık olur

Ash yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin ortaya koyduğu gücü görmezden gelmek aptallık olur. 400.000 savaş tecrübesine sahip asker, binlerce ana muharebe tankı ve zırhlı personel taşıyıcı ve Avrupa sanayisizleşirken 20 yıl boyunca inşa edilmiş bir savunma sanayii altyapısı var.

Foto - Timothy Ash'ten ses getirecek Türkiye itirafı: Bu gerçekten aptallık olur

Avrupa’nın savunma kapasitesini yeniden inşa etmesinin en hızlı yolu Türkiye’nin savunma üretim altyapısından geçiyor. Türkiye’nin dış yatırımlarının, finansmanının ve ticaretinin üçte ikisi Avrupa ile. Türkiye, Avrupa’daki NATO’nun en büyük askeri gücü. Von der Leyen’in açıklamaları hiçbir anlam ifade etmiyor.

Foto - Timothy Ash'ten ses getirecek Türkiye itirafı: Bu gerçekten aptallık olur

Avrupalı siyasetçiler hâlâ bir hayal dünyasında yaşıyor karşı karşıya oldukları tehditleri anlamıyorlar. Çözümler sunulduğunda ise bunları görmezden gelmek için bahaneler buluyorlar" ifadelerini kullandı.

İbrahim

Biz Avrupa nın paralı askeri değiliz
+90 (553) 313 94 23