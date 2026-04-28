Alkışlar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye: Devreye girdi, kriz çözüldü
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Alkışlar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye: Devreye girdi, kriz çözüldü

Madencilerin dokuz gündür devam eden eylemi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin devreye girmesiyle resmen sona erdi.

Foto - Alkışlar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye: Devreye girdi, kriz çözüldü

Günlerdir ülke gündemini meşgul eden, maden işçilerini ve güvenlik güçlerini karşı karşıya getiren zorlu süreç, sağduyulu bir müdahaleyle sona erdi. Sorunun büyümeden çözülmesi adına dün devreye giren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tarafları bir araya getirerek önemli bir adım attı.

Foto - Alkışlar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye: Devreye girdi, kriz çözüldü

İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede; işçiler, işçi sendikaları, işveren firma ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri aynı masa etrafında buluştu. Yapılan görüşmeler sonucunda taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

Foto - Alkışlar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye: Devreye girdi, kriz çözüldü

Maden şirketi tarafından işçilere yapılması gereken 96 milyon 340 bin TL tutarındaki ödeme, işçilerin hesaplarına yatırıldı. Bu gelişmeyle birlikte günlerdir devam eden eylem sona erdi.

Foto - Alkışlar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye: Devreye girdi, kriz çözüldü

Taraflar, İçişleri Bakanlığı önünde yaptıkları açıklamada açlık grevini bitirdiklerini duyurdu. Böylece hem işçilerin mağduriyeti giderildi hem de kamu düzenini tehdit eden bir süreç sağduyu ile sonuçlandırılmış oldu.

Foto - Alkışlar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye: Devreye girdi, kriz çözüldü

Sürecin çözümünde gösterdiği çaba, diyalog odaklı yaklaşımı ve krizi yönetme becerisi nedeniyle İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi büyük takdir topladı.

+90 (553) 313 94 23