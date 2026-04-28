Avrupa’nın savunma bakanından olay çıkış: Tüm dünya Türkiye’ye kilitlendi
Haber Merkezi

Avrupa'nın savunma bakanından olay çıkış: Tüm dünya Türkiye'ye kilitlendi

Son dönemde Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlar paylaşan Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'den yeni açıklamalar geldi.

ABD'ye resmi ziyarette bulunan Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından mesaj paylaştı.

Francken, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne değinerek, "Tüm gözler Ankara'da" ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi öncesinde ABD'nin Avrupalı müttefiklere savunma harcamalarını artırma yönünde baskı kurduğunu belirten Francken, savunma sanayinin de ülkelerin savunma harcamalarını artırmasına eşlik etmesinin önemine işaret etti.

Francken, ABD-İran Savaşı'nın da gündemde olduğunu hatırlatarak, ABD ile İran arasında istikrarlı bir ateşkes sağlanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla bir Avrupa operasyonuna katkıda bulunma kararı alındığını anımsattı.

“Türkiye, barış görüşmeleri için mükemmel bir konumda çünkü güçlü bir ülke ve uluslararası alanda herkes Türkiye’yi dinliyor.” diyen Francken, Belçika’nın Türkiye’nin arabuluculuğunu desteklediğini belirtti.

vay be turkiye neymiş..bilmezek inanırız..

Veli

Bırakın artık bu eziklik psikolojisini gavurlar bizden iyi değil üstün değil kaç bin yıllık dünya tarihinde son yüzyılda bir fark attılar ama biz daha güzelini yapacağız inşallah tüm insanlık için
