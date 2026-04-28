S-400'ler savunamıyordu! Menzili 1750 kilometreye ulaştı
S-400 ve diğer hava savunma sistemlerinin yetersiz kaldığı saldırıların ardından Kiev yönetminin menzilinin bin 750 kilometreye ulaştığı ortaya çıktı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana yerli üretim uzun menzilli silah kapasitesini 2,5 kat artırarak bin 750 kilometrelik operasyonel menzile ulaştığını duyurdu. Bu gelişme ile Rusya’nın en stratejik enerji tesisleri ve askerî üsleri Ukrayna’nın doğrudan ateş menziline girmiş oldu.
Savunma Bakanlığı, "Deep Strike" (Derin Darbe) olarak adlandırılan uzun menzilli saldırıların gelişim sürecini kronolojik verilerle paylaştı. Geniş çaplı saldırının ilk yılında, Aralık 2022'de Saratov bölgesindeki Engels-2 hava üssüne yapılan 650 kilometrelik saldırı o dönemin rekoru olarak kayıtlara geçmiş ve Rus hava savunmasının en büyük başarısızlıklarından biri olarak görülmüştü.
Ancak 2024 yılına gelindiğinde Ukrayna, Alabuga’daki İHA fabrikasını (bin 200 km) ve Salavat’taki petrol rafinerisini (bin 500 km) vurarak coğrafi etki alanını genişletti.
2026 yılı ise Ukrayna’nın bu saldırıları sistematik bir hâle getirdiği yıl oldu. Şubat 2026'da Komi Cumhuriyeti'ndeki Uhta Petrol Rafinerisi'nin bin 750 kilometre mesafeden vurulması, Ukrayna’nın ulaştığı en uzak nokta olarak kaydedildi. Ayrıca aynı yıl içinde Başkurdistan bölgesindeki Bashneft-Novoil ve Başneft-Ufaneftehim rafinerileri (bin 400 km) ile Mart ayında 10 farklı petrol işleme tesisi ve 5 stratejik fabrika hedef alındı. Bu operasyonlar Kırım, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden Rusya Federasyonu'nun iç kesimlerine, özellikle de Leningrad bölgesine kadar uzanan bir alanı kapsadı.
Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy, daha önce yaptığı açıklamada derin darbe kapasitesinin geliştirilmesinin Ukrayna’nın savunma önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. “Bugün, derin darbe saldırılarımız artık sansasyon yaratmıyor... Bugün, Ukrayna insansız hava araçları savaş yaklaşımlarını kökten değiştirdi." diye belirten Zelenskıy, füzelerin ve insansız araçların kullanımındaki bu seviyenin Rusya’nın askeri mekanizmasına geri dönülemez zararlar verdiğini ifade etti.
