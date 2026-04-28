İHA'lar için dünyayı sarsacak deney: Ve başarılı oldu, herkes şaşkın

Ancak elde edilen olumlu sonuçlara rağmen mikrodalga ile enerji aktarım sistemleri ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya. Mevcut sistemin verimliliği yalnızca yüzde 3 ila 5 seviyesinde kalırken, iletilen enerjinin büyük bölümü kaybediliyor. South China Morning Post’a konuşan bir Çinli askeri analist, “Bu çalışma daha çok gelecekteki olasılıkları keşfetmeye yönelik. Konsept umut verici olsa da verimlilik ve güvenilirlik, operasyonel kullanıma uygun seviyeden hâlâ uzak” değerlendirmesinde bulundu. Araştırmacılar ayrıca verici ile İHA arasında hassas hizalamanın korunması konusunda da zorluklar yaşadı. Bu sorunun aşılması için GPS verileri, dinamik takip sistemleri ve uçuş kontrol mekanizmaları entegre edilerek enerji ışınının hedefte kalması sağlandı.