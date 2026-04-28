İHA'lar için dünyayı sarsacak deney: Ve başarılı oldu, herkes şaşkın
Çin insansız hava aracı teknolojisinde tarihi bir buluşa imza attı. Yapılan deney küresel İHA sektöründe dengeleri tamamen sarsacak.
Çin’de gerçekleştirilen yeni bir deney, insansız hava araçlarının (İHA) gelecekte yerden gönderilen mikrodalga enerjisiyle havada şarj edilebileceğini ortaya koydu.
Deneme kapsamında, araç üzerine monte edilen bir verici, sabit kanatlı bir İHA’nın altına yerleştirilen anten dizisine kablosuz şekilde enerji aktarımı gerçekleştirdi. Sistem sayesinde İHA, 15 metre irtifada 3,1 saate kadar havada kalmayı başardı.
Bu çalışmanın, kara unsurlarının operasyonel menzilini artırarak daha uzun süreli keşif, taarruz ve elektronik harp görevlerinin icra edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
Söz konusu teknoloji, daha uzun havada kalış süresinin yanı sıra İHA üzerindeki batarya ihtiyacını azaltarak daha büyük faydalı yüklerin taşınmasına da imkan tanıyabilir.
Ancak elde edilen olumlu sonuçlara rağmen mikrodalga ile enerji aktarım sistemleri ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya. Mevcut sistemin verimliliği yalnızca yüzde 3 ila 5 seviyesinde kalırken, iletilen enerjinin büyük bölümü kaybediliyor. South China Morning Post’a konuşan bir Çinli askeri analist, “Bu çalışma daha çok gelecekteki olasılıkları keşfetmeye yönelik. Konsept umut verici olsa da verimlilik ve güvenilirlik, operasyonel kullanıma uygun seviyeden hâlâ uzak” değerlendirmesinde bulundu. Araştırmacılar ayrıca verici ile İHA arasında hassas hizalamanın korunması konusunda da zorluklar yaşadı. Bu sorunun aşılması için GPS verileri, dinamik takip sistemleri ve uçuş kontrol mekanizmaları entegre edilerek enerji ışınının hedefte kalması sağlandı.
Bu yaklaşım sayesinde platformlar hareket halindeyken ve çevresel koşullar değişirken dahi enerji aktarımının istikrarlı şekilde sürdürülebildiği ifade edildi.
Çalışmanın sonuçları, Xidian Üniversitesi’nden bir ekip tarafından hakemli Aeronautical Science & Technology dergisinde yayımlandı. KAYNAK: M5 DERGİ
