Trump’ın İran saldırısı için gönderdiği gemideki rezillik ağızları açık bıraktı! Gerçekten mide bulandırıcısınız

Yabancı basında yer alan haberlere göre, gemideki vakumlu atık sistemi sürekli arıza veriyor. Tuvaletlerin yaklaşık yüzde 80’i tıkanırken, bazı bölümlerde atıkların geri teptiği ve kötü koku oluştuğu öne sürüldü. Uzun süredir denizde görev yapan personelin hijyen koşulları nedeniyle zorlandığı belirtiliyor. Sızdırıldığı iddia edilen e-postalar, sorunun boyutunu ortaya koydu. Dört gün içinde sistemin 205 kez devre dışı kaldığı ifade edildi. Mühendislik ekiplerinin arızaları gidermek için günde 19 saate varan mesai yaptığı kaydedildi. Personelin tuvaletleri kullanabilmek için 45 dakika sıra beklediği de bildirildi. Forbes dergisinin aktardığı bilgilere göre, geminin kanalizasyon hattını asitle temizlemenin her bir uygulaması yaklaşık 400 bin dolara mal oluyor. Bu durum, yüksek maliyetli savaş gemisinin basit bir altyapı sorunu nedeniyle eleştirilmesine yol açtı.