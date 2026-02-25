  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Korkuyu silip atan “zılbıt” otu tezgaha indi! Hem cesaret veriyor hem hastalıklara kalkan oluyor Uzman isim ‘güçlü duyumlar’ diyerek açıkladı! İşte merakla beklenen emekli bayram ikramiyesi Tüm Türkiye’yi kahreden olay sonrası kardeş Azerbaycan’dan sıcak mesaj: Derinden yaralandık Uzmanların seçimi belli oldu: İşte dünyanın en sağlıklı 3 peyniri! Trump’ın İran saldırısı için gönderdiği gemideki rezillik ağızları açık bıraktı! Gerçekten mide bulandırıcısınız Hilal Kaplan 'bu yol riskli' diyerek duyurdu: Bugün Türkiye'nin sorduğu soru 'kime yaranıyoruz?' değil Aslında kimse fakir değil! Dünyadaki tüm altın rezervi paylaştırılsa kişi başına kaç gram altın düşerdi? Hemoroid rahatsızlığı olanlar dikkat! Çok daha korkutucu bir hastalığın habercisi olabilir Elektronik sigaraya yasak! Kallavi ceza kesilecek Skandal video elinde patladı! Türkiye’yi aşağılamaya kalkan Hadise, zoru görünce apar topar istifa etti
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Trump’ın İran saldırısı için gönderdiği gemideki rezillik ağızları açık bıraktı! Gerçekten mide bulandırıcısınız
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump’ın İran saldırısı için gönderdiği gemideki rezillik ağızları açık bıraktı! Gerçekten mide bulandırıcısınız

ABD'nin İran'a karşı caydırıcı güç olarak Akdeniz'de görev yapan 13 milyar dolarlık USS Gerald R. Ford uçak gemisinde tuvalet sorunu patlak verdi. Dünyanın en pahalı uçak gemisinin kanalizasyon sisteminde yaşanan arızalar 4 binden fazla personeli canından bezdirdi. Günde 19 saat mesai yapan personelin her seferinde yaklaşık 45 dakika tuvalet sırası beklemesinin moral bozukluğuna yol açtığı aktarıldı.

#1
Foto - Trump’ın İran saldırısı için gönderdiği gemideki rezillik ağızları açık bıraktı! Gerçekten mide bulandırıcısınız

ABD’nin en büyük ve en pahalı uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Akdeniz’deki görevi sırasında utanç verici teknik bir sorunla gündeme geldi. 13 milyar dolarlık dev gemide tuvalet ve atık sisteminde yaşanan arızalar, mürettebat için ciddi sıkıntıya yol açtı. Bölgedeki gerilim nedeniyle Doğu Akdeniz’de konuşlandırılan ve İran’a karşı caydırıcı güç unsuru olarak gösterilen gemide, kanalizasyon altyapısının sık sık devre dışı kaldığı bildirildi. 4 bin 600’den fazla personelin görev yaptığı gemide tuvaletlerin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

#2
Foto - Trump’ın İran saldırısı için gönderdiği gemideki rezillik ağızları açık bıraktı! Gerçekten mide bulandırıcısınız

Yabancı basında yer alan haberlere göre, gemideki vakumlu atık sistemi sürekli arıza veriyor. Tuvaletlerin yaklaşık yüzde 80’i tıkanırken, bazı bölümlerde atıkların geri teptiği ve kötü koku oluştuğu öne sürüldü. Uzun süredir denizde görev yapan personelin hijyen koşulları nedeniyle zorlandığı belirtiliyor. Sızdırıldığı iddia edilen e-postalar, sorunun boyutunu ortaya koydu. Dört gün içinde sistemin 205 kez devre dışı kaldığı ifade edildi. Mühendislik ekiplerinin arızaları gidermek için günde 19 saate varan mesai yaptığı kaydedildi. Personelin tuvaletleri kullanabilmek için 45 dakika sıra beklediği de bildirildi. Forbes dergisinin aktardığı bilgilere göre, geminin kanalizasyon hattını asitle temizlemenin her bir uygulaması yaklaşık 400 bin dolara mal oluyor. Bu durum, yüksek maliyetli savaş gemisinin basit bir altyapı sorunu nedeniyle eleştirilmesine yol açtı.

#3
Foto - Trump’ın İran saldırısı için gönderdiği gemideki rezillik ağızları açık bıraktı! Gerçekten mide bulandırıcısınız

ABD Donanması yetkilileri, yaşanan teknik aksaklıkların geminin operasyonel kabiliyetini etkilemediğini savundu. Ancak askeri uzmanlar, hijyen sorunlarının uzun vadede personel morali üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Bölgesel tansiyonun yükseldiği bir dönemde Akdeniz’e gönderilen USS Gerald R. Ford, askeri kapasitesinden çok yaşadığı kanalizasyon arızalarıyla uluslararası kamuoyunun gündemine taşındı.

#4
Foto - Trump’ın İran saldırısı için gönderdiği gemideki rezillik ağızları açık bıraktı! Gerçekten mide bulandırıcısınız

ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" isimli uçak gemisinin Girit Adası'nda bulunan Suda Deniz Üssü'nde olduğu belirtildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" isimli uçak gemisi Girit Adası'nda bulunan Suda Deniz Üssü'ne geldi. Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden "in.gr"nin haberinde, "Bölgeye, İran yakınlarına ikinci uçak gemisinin de ulaşması, ABD'nin Tahran karşısında nasıl hareket edeceğine karar verme zamanının yaklaştığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistin bayrağını tekmeleyen İsrailli havaya uçtu
Sosyal Medya

Filistin bayrağını tekmeleyen İsrailli havaya uçtu

Batı Yaka'da yaşanan ve sosyal medyada gündem olan görüntülerde, bir işgalci yerleşimcinin yol kenarında dikili duran Filistin bayrağına yön..
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü.
Gündem

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü.

Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı: 1 pilot şehit oldu.
Trabzonlu ata tohumu üreticisi tehdit ediliyor!
Gündem

Trabzonlu ata tohumu üreticisi tehdit ediliyor!

Trabzon’da ata tohumu üretip isteyenlere ücretsiz dağıtan Fatih Çolak’a tehdit mesajları geliyor.
Bakan Gürlek 'bizim için vazgeçilmez' diyerek açıkladı
Gündem

Bakan Gürlek 'bizim için vazgeçilmez' diyerek açıkladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından düzenlenen iftar programına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada "Yargı bağıms..
DMM'den açıklama geldi! Türkiye'ye işgalci iftirası attılar
Gündem

DMM'den açıklama geldi! Türkiye'ye işgalci iftirası attılar

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Bazı medya organlarında yer alan, “ABD’nin İran’a saldırması halinde Türkiye’nin güvenlik gerekçesiy..
Salgın hastalıklar an meselesi CHP İzmirlilere lağım suyu içirdi
Sağlık

Salgın hastalıklar an meselesi CHP İzmirlilere lağım suyu içirdi

CHP yönetimindeki İzmir, çevre felaketlerinin adresi olmaya devam ediyor. Sokakların çöpü, Körfez'inde çamur ve pis konusu, yollarda çukuru ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23