Trump’ın İran saldırısı için gönderdiği gemideki rezillik ağızları açık bıraktı! Gerçekten mide bulandırıcısınız
ABD'nin İran'a karşı caydırıcı güç olarak Akdeniz'de görev yapan 13 milyar dolarlık USS Gerald R. Ford uçak gemisinde tuvalet sorunu patlak verdi. Dünyanın en pahalı uçak gemisinin kanalizasyon sisteminde yaşanan arızalar 4 binden fazla personeli canından bezdirdi. Günde 19 saat mesai yapan personelin her seferinde yaklaşık 45 dakika tuvalet sırası beklemesinin moral bozukluğuna yol açtığı aktarıldı.