Trump frene bastı: Washington’dan askeri baskı, masada kontrollü pazarlık! Son durum herkesi şaşırttı

Trump’ın açıklamaları, askeri baskının tamamen rafa kalktığı anlamına gelmiyor. Tam tersine Washington, saldırı seçeneğini masadan kaldırmadan diplomatik kanalı açık tutarak Tahran üzerinde hem askeri hem ekonomik hem de psikolojik baskıyı aynı anda işletmeye çalışıyor. Reuters’a göre Trump, görüşmelerde “önemli uzlaşı noktaları” bulunduğunu öne sürerken, olası bir anlaşmanın yakın olabileceği imasında bulundu. Ancak Tahran cephesi aynı tabloyu doğrulamıyor. AP ve Reuters’a göre İran tarafı, ABD ile doğrudan ya da dolaylı bir görüşme yürütüldüğü yönündeki söylemleri reddetti. Bu da sahadaki gerilimin düşmediğini, yalnızca söylem düzeyinde bir diplomatik alan açıldığını gösteriyor. Yani ortada kesinleşmiş bir uzlaşı değil, karşılıklı test edilen bir baskı-denge süreci var. Kararın ekonomik etkisi ise anlık oldu. Reuters ve AP verilerine göre Trump’ın erteleme açıklamasının ardından Brent petrolde sert düşüş görüldü, ABD borsalarında ise güçlü yükseliş yaşandı. Bu tablo, piyasaların savaşın bitmesinden çok, enerji arzını vurabilecek yeni bir şokun kısa vadede ötelenmesini fiyatladığını ortaya koydu. Reuters’a göre Türkiye, Mısır ve Pakistan da arka kapı diplomasisinde adı geçen ülkeler arasında yer alıyor. Bu bilgi, bölgesel aktörlerin doğrudan savaşın parçası olmadan ama krizin yayılmasını önlemeye dönük bir denge rolü üstlenmeye çalıştığını gösteriyor. Özellikle Hürmüz hattı üzerindeki baskının küresel enerji, navlun ve Enflasyon zinciri üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, bu 5 günlük erteleme sadece askeri değil ekonomik bir ara manevra niteliği de taşıyor.