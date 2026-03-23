Trump frene bastı: Washington'dan askeri baskı, masada kontrollü pazarlık! Son durum herkesi şaşırttı
Trump frene bastı: Washington’dan askeri baskı, masada kontrollü pazarlık! Son durum herkesi şaşırttı
Trump frene bastı: Washington'dan askeri baskı, masada kontrollü pazarlık! Son durum herkesi şaşırttı

ABD Başkanı Trump, İran’la görüşmeler sonrası enerji santrallerine ve enerji altyapısına dair saldırıların ertelendiğini açıkladı. Pazarlıkta son durum ne?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaması halinde vurulacağını söylediği enerji ve elektrik altyapısına yönelik saldırı 5 gün ertelediğini açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yeni askeri baskı hattında kritik bir frene bastı. Reuters ve AP’nin aktardığına göre Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaması halinde hedef alınacağını söylediği elektrik ve enerji tesislerine yönelik saldırı planını 5 gün ertelediğini açıkladı. Trump, bu kararın arkasında son günlerde yürütülen “çok iyi ve verimli” temasların bulunduğunu savundu.

Trump’ın açıklamaları, askeri baskının tamamen rafa kalktığı anlamına gelmiyor. Tam tersine Washington, saldırı seçeneğini masadan kaldırmadan diplomatik kanalı açık tutarak Tahran üzerinde hem askeri hem ekonomik hem de psikolojik baskıyı aynı anda işletmeye çalışıyor. Reuters’a göre Trump, görüşmelerde “önemli uzlaşı noktaları” bulunduğunu öne sürerken, olası bir anlaşmanın yakın olabileceği imasında bulundu. Ancak Tahran cephesi aynı tabloyu doğrulamıyor. AP ve Reuters’a göre İran tarafı, ABD ile doğrudan ya da dolaylı bir görüşme yürütüldüğü yönündeki söylemleri reddetti. Bu da sahadaki gerilimin düşmediğini, yalnızca söylem düzeyinde bir diplomatik alan açıldığını gösteriyor. Yani ortada kesinleşmiş bir uzlaşı değil, karşılıklı test edilen bir baskı-denge süreci var. Kararın ekonomik etkisi ise anlık oldu. Reuters ve AP verilerine göre Trump’ın erteleme açıklamasının ardından Brent petrolde sert düşüş görüldü, ABD borsalarında ise güçlü yükseliş yaşandı. Bu tablo, piyasaların savaşın bitmesinden çok, enerji arzını vurabilecek yeni bir şokun kısa vadede ötelenmesini fiyatladığını ortaya koydu. Reuters’a göre Türkiye, Mısır ve Pakistan da arka kapı diplomasisinde adı geçen ülkeler arasında yer alıyor. Bu bilgi, bölgesel aktörlerin doğrudan savaşın parçası olmadan ama krizin yayılmasını önlemeye dönük bir denge rolü üstlenmeye çalıştığını gösteriyor. Özellikle Hürmüz hattı üzerindeki baskının küresel enerji, navlun ve Enflasyon zinciri üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, bu 5 günlük erteleme sadece askeri değil ekonomik bir ara manevra niteliği de taşıyor.

borsaningundemi'ne göre Bu gelişme ilk bakışta “geri adım” gibi okunabilir; ancak daha isabetli okuma, bunun kontrollü baskı stratejisi olduğudur. Çünkü Trump yönetimi saldırı tehdidini geri çekmedi, yalnızca süreyi uzattı. Böylece Washington bir yandan “istersem vururum” mesajını korurken diğer yandan petrol fiyatlarını ve küresel piyasa paniklerini sınırlamaya çalıştı. Bu nedenle erteleme, barış işareti olmaktan çok, güç gösterisinin maliyetini yeniden hesaplama hamlesi gibi duruyor. İkinci önemli nokta şu: Hedef alınması konuşulan alanın İran’ın enerji ve elektrik altyapısı olması, meselenin klasik askeri hedeflerin ötesine taşındığını gösteriyor. Bu tarz bir tehdit, yalnızca İran ordusuna değil, devlet kapasitesine ve sivil hayatın işleyişine baskı kurma amacı taşıyor. AP’nin aktardığı eleştiriler de tam burada yoğunlaşıyor; bazı hukukçular ve uzmanlar, sivil yaşam için kritik altyapının hedef alınmasının uluslararası hukuk açısından ciddi tartışma doğurabileceğine dikkat çekiyor. Üçüncü başlık ise İran’ın tutumu. Tahran’ın görüşmeleri reddetmesi, tarafların aynı süreci farklı amaçlarla anlattığını gösteriyor. Washington bunu “müzakere başarısı” gibi sunarken, İran bunu ABD baskısını boşa çıkaran bir psikolojik üstünlük anlatısına çevirmeye çalışıyor. Yani sahada sadece füze ve gemi trafiği değil, algı savaşı da yürütülüyor.

Sonuç olarak bu 5 günlük erteleme, savaş riskinin azaldığını değil, daha hesaplı bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Asıl soru artık “saldırı olacak mı” değil; “bu süre içinde kim, hangi tavizi verdirip masayı kendi lehine kuracak” sorusudur. Hürmüz yeniden açılmazsa ya da sahada yeni bir provokasyon yaşanırsa, bu erteleme çok kısa sürede daha sert bir askeri eşik olarak geri dönebilir.

