Batı Karadeniz’de fırtına ve sel alarmı! Rüzgar 116 kilometreye ulaştı, Ilgaz’a kar yağdı

KASTAMONU'DA RÜZGAR 116 KİLOMETREYE ULAŞTI Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarı verdiği Kastamonu'da fırtına özellikle Cide, İnebolu, Doğanyurt, Bozkurt ve Abana ilçelerinde etkisini gösterdi. Rüzgar hızının saatte 116 kilometreye kadar ulaşmasıyla bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve enerji nakil hatlarında hasar meydana geldi. Cide'de 3, Bozkurt ve Doğanyurt'ta ise birer evin çatısının uçtuğu bildirildi. İnebolu'da 2, Doğanyurt ve Abana'da birer ağacın devrildiği belirtilirken, bazı köylerde elektrik direklerinin de zarar gördüğü öğrenildi.