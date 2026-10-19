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Batı Karadeniz’de fırtına ve sel alarmı! Rüzgar 116 kilometreye ulaştı, Ilgaz’a kar yağdı

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Batı Karadeniz’de fırtına ve sel alarmı! Rüzgar 116 kilometreye ulaştı, Ilgaz’a kar yağdı

Kastamonu, Bartın ve Düzce’de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu’da saatte 116 kilometreye ulaşan rüzgar evlerin çatılarını uçurup ağaç ve elektrik direklerini devirirken, Ilgaz Dağı mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Bartın’da derelerin debisi yükseldi, tarım arazileri sular altında kaldı; Düzce’de ise bazı evleri su bastı. Ekipler bölgede meydana gelen hasarın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Foto - Batı Karadeniz’de fırtına ve sel alarmı! Rüzgar 116 kilometreye ulaştı, Ilgaz’a kar yağdı

Batı Karadeniz, kuvvetli yağış ve fırtınanın etkisi altına girdi. Kastamonu, Bartın ve Düzce'den peş peşe su baskını, çatı uçması ve ağaç devrilmesi haberleri gelirken, hava sıcaklığının düşmesiyle Ilgaz Dağı'nda kar yağışı başladı.

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Foto - Batı Karadeniz’de fırtına ve sel alarmı! Rüzgar 116 kilometreye ulaştı, Ilgaz’a kar yağdı

KASTAMONU'DA RÜZGAR 116 KİLOMETREYE ULAŞTI Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarı verdiği Kastamonu'da fırtına özellikle Cide, İnebolu, Doğanyurt, Bozkurt ve Abana ilçelerinde etkisini gösterdi. Rüzgar hızının saatte 116 kilometreye kadar ulaşmasıyla bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve enerji nakil hatlarında hasar meydana geldi. Cide'de 3, Bozkurt ve Doğanyurt'ta ise birer evin çatısının uçtuğu bildirildi. İnebolu'da 2, Doğanyurt ve Abana'da birer ağacın devrildiği belirtilirken, bazı köylerde elektrik direklerinin de zarar gördüğü öğrenildi.

#3
Foto - Batı Karadeniz’de fırtına ve sel alarmı! Rüzgar 116 kilometreye ulaştı, Ilgaz’a kar yağdı

224 PERSONEL VE 81 İŞ MAKİNESİ SAHADA Fırtınanın ardından ekipler alarma geçti. Bölgede 224 personel, 81 iş makinesi ve 11 araçla çalışmalar yürütülürken, zarar gören enerji nakil hatlarının onarımı için de ekipler sahaya sevk edildi. Devrilen ağaçların kaldırılması, yolların açık tutulması ve fırtınanın oluşturduğu hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

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Foto - Batı Karadeniz’de fırtına ve sel alarmı! Rüzgar 116 kilometreye ulaştı, Ilgaz’a kar yağdı

ILGAZ DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ Kastamonu'da fırtına etkisini gösterirken yüksek kesimlerde bu kez kar yağışı yüzünü gösterdi. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Kara yolunun yüksek kesimleri ve ormanlık alanlar karla kaplanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Bölgedeki vatandaşlar mevsimin ilk karını cep telefonlarıyla görüntüledi.

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Foto - Batı Karadeniz’de fırtına ve sel alarmı! Rüzgar 116 kilometreye ulaştı, Ilgaz’a kar yağdı

KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ Cide'de yoğun yağışın ardından derelerden denize büyük miktarda çamurlu su taşındı. Çamurlu suyun Karadeniz'e ulaşmasıyla kıyıya yakın bölgelerde denizin rengi kahverengiye döndü.

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Foto - Batı Karadeniz’de fırtına ve sel alarmı! Rüzgar 116 kilometreye ulaştı, Ilgaz’a kar yağdı

BARTIN'DA DERE TAŞMA NOKTASINA GELDİ Şiddetli yağış Bartın'da da etkili oldu. Merkeze bağlı Arıt köyünden geçen Arıt Deresi'nin debisi hızla yükselirken Çöme Boğazı mevkisinde su seviyesi taşma noktasına ulaştı. Yükselen sular bazı tarım arazilerini kapladı. Akıntının taşıdığı toprak nedeniyle Bartın Irmağı'nın bazı bölümlerinde suyun rengi de kızıl tonlara döndü.

#7
Foto - Batı Karadeniz’de fırtına ve sel alarmı! Rüzgar 116 kilometreye ulaştı, Ilgaz’a kar yağdı

DÜZCE'DE EVLERİ SU BASTI Düzce'de ise gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak ve kuvvetli rüzgar su baskınlarına yol açtı. Gölyaka'nın Yazıpınar Mahallesi ile Cumayeri'nde bazı evlerin giriş katları ve araziler sular altında kaldı.

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Foto - Batı Karadeniz’de fırtına ve sel alarmı! Rüzgar 116 kilometreye ulaştı, Ilgaz’a kar yağdı

Şiddetli rüzgar nedeniyle kent genelinde ağaçlar da devrildi. Belediye ve afet ekipleri devrilen ağaçları kaldırırken, su baskını yaşanan noktalarda tahliye çalışmaları başlatıldı.

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