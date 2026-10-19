Batı Karadeniz’de fırtına ve sel alarmı! Rüzgar 116 kilometreye ulaştı, Ilgaz’a kar yağdı
Kastamonu, Bartın ve Düzce’de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu’da saatte 116 kilometreye ulaşan rüzgar evlerin çatılarını uçurup ağaç ve elektrik direklerini devirirken, Ilgaz Dağı mevsimin ilk karıyla beyaza büründü. Bartın’da derelerin debisi yükseldi, tarım arazileri sular altında kaldı; Düzce’de ise bazı evleri su bastı. Ekipler bölgede meydana gelen hasarın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.