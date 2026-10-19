Mavi Vatan’ın dipsiz sularında sessiz devriye başladı! İşte STM’nin otonom su altı canavarı TENGİZ
Savunma sanayiinde çığır açan projelerine bir yenisini ekleyen STM, Mavi Vatan'ın derinliklerinde görev yapacak Büyük Otonom Sualtı Aracı TENGİZ'i resmi olarak tanıttı. 400 metre derinliğe kadar dalabilen, 20 günden fazla su altında kesintisiz kalabilen ve ağır torpidolar ile akıllı mühimmatları fırlatma kapasitesine sahip olan dev sistemin, deniz altı harp doktrinini kökten değiştireceği belirtildi.