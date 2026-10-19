  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan iller! Asgari ücrette bomba rakam: Gören bir daha bakıyor Damar içi pıhtı oluşumunu azaltıyor: Grip aşısı kalbiniz için önemli bir zırh Türkiye’nin şefkat eli her yerde! TDV’den Kerküklü yetimlere destek Hizmet belediyeciliği başladı: AK Parti’ye geçen İzmir Büyükşehir’den ilk icraat Guardiola’dan dünyaya Filistin dersi! Sessiz kalmak bir taraf tutma biçimidir SOM-B1T, SOM-AT ve SUNGUR teslim edildi! TSK envanterine çifte yerli füze dopingi Milli yıldızdan jeneriklik gol! Arda Güler İspanya'yı böldü! Fransa sokaklarında yayılan ‘Bismillah’ pankartının sırrı çözüldü! Bir anda slogan haline geldi
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Mavi Vatan’ın dipsiz sularında sessiz devriye başladı! İşte STM’nin otonom su altı canavarı TENGİZ

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mavi Vatan’ın dipsiz sularında sessiz devriye başladı! İşte STM’nin otonom su altı canavarı TENGİZ

Savunma sanayiinde çığır açan projelerine bir yenisini ekleyen STM, Mavi Vatan'ın derinliklerinde görev yapacak Büyük Otonom Sualtı Aracı TENGİZ'i resmi olarak tanıttı. 400 metre derinliğe kadar dalabilen, 20 günden fazla su altında kesintisiz kalabilen ve ağır torpidolar ile akıllı mühimmatları fırlatma kapasitesine sahip olan dev sistemin, deniz altı harp doktrinini kökten değiştireceği belirtildi.

#1
Foto - Mavi Vatan’ın dipsiz sularında sessiz devriye başladı! İşte STM’nin otonom su altı canavarı TENGİZ

Türkiye’nin savunma sanayisi projeleri arasında yer alan STM TENGİZ Büyük Otonom Sualtı Aracı, STM tarafından tanıtıldı. 400 metre derinlikte görev yapabilen araç; modüler yapısı, uzun süre su altında kalabilmesi ve ağır torpido ile akıllı mühimmat fırlatma kapasitesiyle öne çıkıyor. STM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TENGİZ’in teknik özelliklerini ve görev kabiliyetlerini duyurdu. Paylaşımda aracın derin sularda operasyon yapabilme yeteneği ve farklı görevlerde kullanılmasına imkân tanıyan özellikleri vurgulandı. TENGİZ’in öne çıkan özellikleri arasında 400 metre derinlikte görev yapabilmesi ve 20 günden fazla su altında kesintisiz operasyon gerçekleştirebilmesi bulunuyor.

#2
Foto - Mavi Vatan’ın dipsiz sularında sessiz devriye başladı! İşte STM’nin otonom su altı canavarı TENGİZ

XLUUV kategorisinde yer alan aracın teknik özellikleri şöyle sıralanıyor: Derinlik: 400 metreye kadar görev yeteneği Operasyon süresi: 20 günden fazla su altında kesintisiz operasyon Hız: 8 knotun üzerinde Boy: 11,2 metre Çap: 1,6 metre Deplasman: 17,8 ton Standart: NATO STANAG 4817 STM TENGİZ’in dikkat çeken kabiliyetleri arasında ağır torpido ve akıllı mühimmat fırlatma kapasitesi yer alıyor. Araç ayrıca mayın dökme ve ALPAGUT akıllı dolanan mühimmatını su altından fırlatma özelliklerine sahip olacak şekilde tanıtıldı.

#3
Foto - Mavi Vatan’ın dipsiz sularında sessiz devriye başladı! İşte STM’nin otonom su altı canavarı TENGİZ

Modüler tasarımıyla öne çıkan TENGİZ’in bu özellikleri, farklı görevlerde kullanılabilmesine yönelik kabiliyetleri arasında gösteriliyor. Paylaşılan teknik özellikler arasında TCG Anadolu’nun havuzuna giriş ve çıkış yapabilme kabiliyeti de bulunuyor. TENGİZ’in diğer özellikleri arasında uydu haberleşmesi (SATCOM), su altında kesintisiz veri aktarımı için sarf edilebilir fiber optik şamandıra, elektronik harp (EW), sinyal istihbaratı (SIGINT) ve deniz tabanı haritalama yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'daki Sovyet artıkları Türkiye'ye yine dil uzattı!
Dünya

Azerbaycan'daki Sovyet artıkları Türkiye'ye yine dil uzattı!

Okullarda başörtüsünü yasaklayan ve İslam'a savaş açan Azerbaycan'ın Milli Meclisi Çalışma ve Sosyal Politika Komitesi Başkanı Musa Guliyev,..
Sosyal medyada gündem olan defin! İmam duaya başlar başlamaz bitirdiler: Kürekler yarıştı, mezar anında toprakla doldu!
Gündem

Sosyal medyada gündem olan defin! İmam duaya başlar başlamaz bitirdiler: Kürekler yarıştı, mezar anında toprakla doldu!

Gaziantep’te yaşandığı iddia edilen bir defin sırasında kalabalık bir grubun bir mezarı yarışırcasına hızla toprakla doldurduğu görüntüler, ..
İki oğlu İsrail ordusundaki siyoniste İstanbul’u dar ettiler
Gündem

İki oğlu İsrail ordusundaki siyoniste İstanbul’u dar ettiler

İşgal askerlerine Türkiye’de estetik operasyonlar ve geziler organize ettiği, Türkiye’den İsrail’e güzellik ürünleri taşıdığı ve iki oğlunun..
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a zehir zemberek sözler!
Spor

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a zehir zemberek sözler!

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından Kontraspor ekra..
Bu ülkeler değil miydi Gezi zekalıları destekleyenler? ‘Medeniyetin beşiği’ şimdi yağmalanıyor
Gündem

Bu ülkeler değil miydi Gezi zekalıları destekleyenler? ‘Medeniyetin beşiği’ şimdi yağmalanıyor

Paris sokakları Gezi benzeri görüntülerle savaş alanına dönerken, lüks mağazaları yağmalayan eylemcilere karşı Fransız polisinin uyguladığı ..
Askeri üste cehennem provası: 4 asker yanarak öldü, çok sayıda yaralı var!
Dünya

Askeri üste cehennem provası: 4 asker yanarak öldü, çok sayıda yaralı var!

Kanada Başbakanı Mark Carney, Wainwright Askeri Üssü'nde çıkan yangında 4 askerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23