Balomenos, 'Türkiye dev projeyi engelleyecek' diyerek tek avuntusunu açıkladı: Fransa bize yardım eder

GSI projesi etrafındaki tartışmalar, elektrik bağlantısının teknik boyutunu aşarak Doğu Akdeniz’deki enerji politikaları, deniz yetki alanları ve bölgesel güç dengeleriyle kesişiyor. Ankara’nın itirazları ile Atina’nın projeyi Avrupa enerji güvenliği çerçevesinde konumlandırma çabası, iki ülkenin bölgeye ilişkin farklı yaklaşımlarını yeniden karşı karşıya getiriyor. Balomenos, Yunanistan’ın olası bir kriz karşısında askerî seçeneklere tek başına dayanmak yerine diplomasi, uluslararası hukuk, caydırıcılık ve müttefiklerle koordinasyonu birlikte yürütmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak Atina açısından hazırlık yapılması, projenin yeniden başlamasının mutlaka bir Türk müdahalesiyle karşılaşacağı anlamına gelmiyor. Olası gelişmelerin seyri, tarafların atacağı adımlara ve diplomatik temasların sonuçlarına bağlı olacak. Sonuç olarak GSI projesi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz kaynaklı anlaşmazlıkların enerji altyapısı üzerinden yeniden gündeme taşınabileceği başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Atina’nın olası senaryolar için hazırlık arayışı, projenin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik ve diplomatik boyutlarıyla da ele alındığını gösteriyor. Birlik Gazetesi