Trafikte dünya lideri olduk!

Küresel Trafik Raporları, İstanbul’un dünyanın en sıkışık metropolü olduğunu bir kez daha doğruladı. Küresel ölçekte hazırlanan son trafik sıkışıklığı raporları, İstanbul’un dünyanın en kötü trafiğine sahip şehirleri arasında ilk sıraya yerleştiğini ortaya koydu. Dünya genelinde büyük metropollerin trafik verilerini analiz eden INRIX Global Traffic Scorecard’a göre İstanbul sürücüleri, yılda 105 ile 118 saat arasında değişen bir süreyi trafik nedeniyle kaybediyor.