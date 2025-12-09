  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Trafikte dünya lideri olduk!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trafikte dünya lideri olduk!

Küresel Trafik Raporları, İstanbul’un dünyanın en sıkışık metropolü olduğunu bir kez daha doğruladı. Küresel ölçekte hazırlanan son trafik sıkışıklığı raporları, İstanbul’un dünyanın en kötü trafiğine sahip şehirleri arasında ilk sıraya yerleştiğini ortaya koydu. Dünya genelinde büyük metropollerin trafik verilerini analiz eden INRIX Global Traffic Scorecard’a göre İstanbul sürücüleri, yılda 105 ile 118 saat arasında değişen bir süreyi trafik nedeniyle kaybediyor.

#1
Foto - Trafikte dünya lideri olduk!

Bu veri, İstanbul’u sadece Avrupa’nın değil, tüm dünyanın en sıkışık ulaşım ağına sahip şehri konumuna getiriyor. Raporda İstanbul’un ardından trafik kaybı en yüksek şehirler şöyle sıralanıyor:

#2
Foto - Trafikte dünya lideri olduk!

Chicago: 112 saat Mexico City: 108 saat New York City: 102 saat Philadelphia: 101 saat

#3
Foto - Trafikte dünya lideri olduk!

Türkiye’nin mega şehri, araç yoğunluğu, yetersiz alternatif ulaşım koridorları, yoğun kentleşme ve köprü geçişlerine bağımlılık nedeniyle diğer dünya devlerini açık ara geride bıraktı.

#4
Foto - Trafikte dünya lideri olduk!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
