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#1
Foto - Topraklarını petrol için Türkiye'ye açmışlardı! Flaş gelişmeyi duyurdular: Beklenen hat gerçekleşti

Somali merkezli Ocean Network Shipping denizcilik şirketi ile Akkon Lines işbirliğiyle gerçekleşen kargo seferinin Mogadişu'ya ulaşması kapsamında karşılama töreni düzenlendi. Somali ve Türkiye'den yetkililer ile denizcilik sektörü temsilcilerinin katıldığı törende, Somali ve Türkiye milli marşları okundu.

#2
Foto - Topraklarını petrol için Türkiye'ye açmışlardı! Flaş gelişmeyi duyurdular: Beklenen hat gerçekleşti

Somali Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Abdirahman Abdilahi Aden törende yaptığı konuşmada, yeni hattın kurulmasından dolayı yetkilileri tebrik ederek, tüccarların da bu sürecin güçlendirilmesi için işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.

#3
Foto - Topraklarını petrol için Türkiye'ye açmışlardı! Flaş gelişmeyi duyurdular: Beklenen hat gerçekleşti

Ocean Network Shipping Somali Sorumlusu Mohamed Abdilahi, doğrudan iki ülke arasındaki gemi trafiğinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken Akkon Lines'ın sahibi Hakan Çapık ise yeni hattın, Somali ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

#4
Foto - Topraklarını petrol için Türkiye'ye açmışlardı! Flaş gelişmeyi duyurdular: Beklenen hat gerçekleşti

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, doğrudan kargo hattının, Somali halkı ve özellikle tüccarlar açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

#5
Foto - Topraklarını petrol için Türkiye'ye açmışlardı! Flaş gelişmeyi duyurdular: Beklenen hat gerçekleşti

Nur, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin çok yönlü olduğunu belirterek "Beklenen doğrudan hat gerçekleşti." dedi. Yeni hattın, Somali'nin ithalat ve ihracat kapasitesini artırması, iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmesi ve lojistik bağlantıları güçlendirmesi bekleniyor. Program sonunda Somali makamları tarafından gemiye ruhsat plaketi verilirken, liman yönetimi ve Akkon Lines yetkilileri arasında karşılıklı plaket takdimi yapıldı.

#6
Foto - Topraklarını petrol için Türkiye'ye açmışlardı! Flaş gelişmeyi duyurdular: Beklenen hat gerçekleşti

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler, 2011'den bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda çok boyutlu şekilde gelişimini sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince Mogadişu'da kurulan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü aracılığıyla Somali ordusuna eğitim verilirken, savunma, deniz güvenliği, enerji ve kalkınma alanlarında yürütülen projeler ülkenin istikrarına katkı sağlıyor.

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