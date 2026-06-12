Araç sahiplerini havalara uçuracak karar! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle trafik sigortasında önemli değişikliklere gidildi. Buna göre, kaza sonrası oluşan araç değer kaybı için ayrıca başvuru yapılmasına gerek kalmayacak, sigorta şirketleri belirlenen tutarı hak sahiplerine doğrudan bildirecek. Düzenleme ayrıca hasarlı parçaların değişiminde orijinal parça kullanımını esas alırken, yeni kurallar 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek.