  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Araç sahiplerini havalara uçuracak karar! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor Dikkat çeken adım! Bahçeli, CHP'deki krize el attı Yetkili isim emekli maaşlarıyla ilgili öyle bir mesaj verdi ki herkesi heyecan bastı: Beklenmedik açıklamayı yaptı Yunanistan Tapu sahipleri dikkat, sadece 15 gününüz var! O belgeyi almayanın kaydı anında iptal edilecek Türkiye'nin çelik pençesi rüştünü ispatladı! Yerli hava savunma sistemi, son yaptığıyla ağızları açık bıraktı Peş peşe doğalgaz keşfi yapıyorlardı: Enerji devi iflas etti Altın haftayı düşüşle kapatıyor! İşte güncel fiyatlar CHP’de ihraç listesi şoku: Disipline sevk edilen 9 ismin sicili kabarık! Koltuk savaşı büyüyor! Topraklarını petrol için Türkiye'ye açmışlardı! Flaş gelişmeyi duyurdular: Beklenen hat gerçekleşti
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Araç sahiplerini havalara uçuracak karar! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araç sahiplerini havalara uçuracak karar! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle trafik sigortasında önemli değişikliklere gidildi. Buna göre, kaza sonrası oluşan araç değer kaybı için ayrıca başvuru yapılmasına gerek kalmayacak, sigorta şirketleri belirlenen tutarı hak sahiplerine doğrudan bildirecek. Düzenleme ayrıca hasarlı parçaların değişiminde orijinal parça kullanımını esas alırken, yeni kurallar 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek.

#1
Foto - Araç sahiplerini havalara uçuracak karar! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nda yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte trafik kazalarının ardından araçlarda oluşan değer kaybı için yürütülen süreçte önemli değişikliğe gidildi. Daha önce hak sahiplerinin ayrıca başvuru yapmasını gerektiren sistem yerine, değer kaybı tazminatı süreci otomatik hale getirildi.

#2
Foto - Araç sahiplerini havalara uçuracak karar! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Kaza sonrasında gerçekleştirilen ekspertiz incelemelerinde aracın markası, modeli, yaşı, hasarın niteliği, geçmiş hasar kayıtları ve yıpranma durumu gibi kriterler dikkate alınarak değer kaybı hesaplanacak. Eksper tarafından belirlenen değer kaybı tutarı, hak sahibinin ayrıca talepte bulunmasına gerek kalmadan sigorta şirketi tarafından kayıt altına alınacak. Yeni uygulamayla birlikte sigorta şirketleri, belirlenen değer kaybı tutarını hak sahiplerine resmi olarak bildirmekle yükümlü olacak. Bilgilendirme; kısa mesaj, mobil uygulama, e-Devlet ve benzeri dijital kanallar üzerinden yazılı şekilde yapılacak.

#3
Foto - Araç sahiplerini havalara uçuracak karar! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Düzenleme, hasarlı araçların onarım süreçlerine ilişkin yeni kurallar da getiriyor. Buna göre, trafik kazası sonucu zarar gören ve onarımı mümkün olmayan parçaların değişiminde orijinal parça kullanımı esas alınacak.

#4
Foto - Araç sahiplerini havalara uçuracak karar! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Hasarlı parçanın orijinal olmaması durumunda kullanılacak eşdeğer parçanın uygunluğunu ispat etme yükümlülüğü ise sigorta şirketlerine ait olacak.

#5
Foto - Araç sahiplerini havalara uçuracak karar! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Yeni uygulamayla birlikte yan sanayi parça kullanımından kaynaklanan anlaşmazlıkların ve kalite sorunlarının azaltılması hedefleniyor.

#6
Foto - Araç sahiplerini havalara uçuracak karar! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Araç sahiplerini ve sigorta sektörünü yakından ilgilendiren düzenleme, 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Uzmanlar, yapılan değişikliklerin sigorta süreçlerinde şeffaflığı artıracağını, değer kaybı tazminatlarının daha hızlı sonuçlanmasını sağlayacağını ve araç sahiplerinin haklarına erişimini kolaylaştıracağını belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler yaşanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı peş peşe açıklama
Gündem

Sıcak saatler yaşanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı peş peşe açıklama

Orta Doğu'da yeniden alevlenen savaş devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan peş peşe açıklamalar geldi.
Rusya cephesinden Erdoğan açıklaması
Dünya

Rusya cephesinden Erdoğan açıklaması

Türkiye ile ikili ilişkilerin ve uluslararası gündemin meselelerini çözüme kavuşturmayı mümkün kılan siyasi diyaloğun devam ettiğini söyleye..
Oğluna fuhuş ve uyuşturucu soruşturması: Aranan isim CHP'li Adnan Beker'in evinden çıktı
Gündem

Oğluna fuhuş ve uyuşturucu soruşturması: Aranan isim CHP'li Adnan Beker'in evinden çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verdiği Oğuzhan Beker’in, milletvekili doku..
Irmak Öğretmen’in ölümündeki şok iddialar tek tek araştırılıyor: Savcılık soruşturmayı derinleştirdi!
Gündem

Irmak Öğretmen’in ölümündeki şok iddialar tek tek araştırılıyor: Savcılık soruşturmayı derinleştirdi!

Ağrı’da 7 Haziran’da evinde iple asılmış vaziyette ölü bulunan 28 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Koparan ile ilgili başlayan soruşturmada tüm..
Teklif mecliste: Hobi bahçelerine darbe!
Aktüel

Teklif mecliste: Hobi bahçelerine darbe!

Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenleme ..
CHP'de bomba ihraç iddiası! Parti içi kavga canlı yayında patlak verdi!
Gündem

CHP'de bomba ihraç iddiası! Parti içi kavga canlı yayında patlak verdi!

Birbirlerini her fırsatta 'demokrasi havarisi' ilan eden CHP'li elitlerin kendi içindeki rant ve koltuk savaşı, ekranlarda adeta bir rezalet..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23