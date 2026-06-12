Milletvekillerinin vergi denetimleri ile ilgili gelen şikâyetleri hatırlatması üzerine Şimşek, “Adam 500 bin dolara araba alıyor, ama vergi dairesine uğramıyor. Bunun peşine düşmek zorundayız. 32 dairesi var, bakıyorsunuz hiç vergi vermemiş. Biz bu denetimlerle, 3,5 milyon olan beyannamene sayısını 5 milyona çıkardık ama bunun daha da artması lazım. Biz az kazanandan değil çok kazanandan çok vergi alıyoruz. Denetimlerde de aynı şekilde, kamuoyunda yanlış bir algı var. Sanki sürekli küçük esnafı denetliyoruz gibi. Hâlbuki biz en az denetimi küçük işletmelere yapıyoruz. Yaptığımız denetimlerin sadece 0,7’si küçük işletmelere yönelik, büyüklere yapılan denetim oranı ise yüzde 27,7” diye konuştu.