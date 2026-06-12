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Araç sahiplerini havalara uçuracak karar! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor Dikkat çeken adım! Bahçeli, CHP'deki krize el attı Yetkili isim emekli maaşlarıyla ilgili öyle bir mesaj verdi ki herkesi heyecan bastı: Beklenmedik açıklamayı yaptı Yunanistan Tapu sahipleri dikkat, sadece 15 gününüz var! O belgeyi almayanın kaydı anında iptal edilecek Türkiye'nin çelik pençesi rüştünü ispatladı! Yerli hava savunma sistemi, son yaptığıyla ağızları açık bıraktı Peş peşe doğalgaz keşfi yapıyorlardı: Enerji devi iflas etti Altın haftayı düşüşle kapatıyor! İşte güncel fiyatlar CHP’de ihraç listesi şoku: Disipline sevk edilen 9 ismin sicili kabarık! Koltuk savaşı büyüyor! Topraklarını petrol için Türkiye'ye açmışlardı! Flaş gelişmeyi duyurdular: Beklenen hat gerçekleşti
#1
Foto - Yetkili isim emekli maaşlarıyla ilgili öyle bir mesaj verdi ki herkesi heyecan bastı: Beklenmedik açıklamayı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti milletvekilleriyle başlattığı istişare toplantılarının ilkini Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi vekilleriyle gerçekleştirdi.

#2
Foto - Yetkili isim emekli maaşlarıyla ilgili öyle bir mesaj verdi ki herkesi heyecan bastı: Beklenmedik açıklamayı yaptı

Edinilen bilgilere göre; toplantıya katılan milletvekillerinin neredeyse tamamı, emekli maaşları ile asgari ücretin artırılması yönündeki talepleri gündeme getirdi.

#3
Foto - Yetkili isim emekli maaşlarıyla ilgili öyle bir mesaj verdi ki herkesi heyecan bastı: Beklenmedik açıklamayı yaptı

Bakan Şimşek, emekli maaşlarında yıllar içindeki değişime dikkati çekerek, “2002’de en düşük emekli aylığı 40 dolardı, bugün 400 dolar civarında. Asgari ücrette de benzer bir durum söz konusu. Ama sonuçta emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme gündeme gelir ve Meclis karar alırsa, biz uygularız. Biz ne yapıyorsak, Meclis’in aldığı kararlara göre yapıyoruz” dedi.

#4
Foto - Yetkili isim emekli maaşlarıyla ilgili öyle bir mesaj verdi ki herkesi heyecan bastı: Beklenmedik açıklamayı yaptı

EYT’nin maliyetinin de yüksek olduğunu ifade eden Şimşek, EYT’nin bütçe üzerindeki yükünün 1,8 trilyon liraya çıktığını söyledi.

#5
Foto - Yetkili isim emekli maaşlarıyla ilgili öyle bir mesaj verdi ki herkesi heyecan bastı: Beklenmedik açıklamayı yaptı

Milletvekillerinin vergi denetimleri ile ilgili gelen şikâyetleri hatırlatması üzerine Şimşek, “Adam 500 bin dolara araba alıyor, ama vergi dairesine uğramıyor. Bunun peşine düşmek zorundayız. 32 dairesi var, bakıyorsunuz hiç vergi vermemiş. Biz bu denetimlerle, 3,5 milyon olan beyannamene sayısını 5 milyona çıkardık ama bunun daha da artması lazım. Biz az kazanandan değil çok kazanandan çok vergi alıyoruz. Denetimlerde de aynı şekilde, kamuoyunda yanlış bir algı var. Sanki sürekli küçük esnafı denetliyoruz gibi. Hâlbuki biz en az denetimi küçük işletmelere yapıyoruz. Yaptığımız denetimlerin sadece 0,7’si küçük işletmelere yönelik, büyüklere yapılan denetim oranı ise yüzde 27,7” diye konuştu.

#6
Foto - Yetkili isim emekli maaşlarıyla ilgili öyle bir mesaj verdi ki herkesi heyecan bastı: Beklenmedik açıklamayı yaptı

Bakan Şimşek, doğalgaz ve elektrikteki devlet desteği uygulamasındaki sistemin değiştirilmesi gerektiğini de belirterek, “Faturaları yüzde 60 oranında sübvanse ediyoruz. Yani 100 liralık faturanın 60 lirasını biz karşılıyoruz. Bunun da değişmesi lazım, maddi durumu iyi olanlarla da iyi olmayanların ayrılması lazım. Maddi durumu iyi olmayanlara daha fazla destek de olabiliriz. Ama herkese aynı oranda destek olmamalı. Bu konuda yasal düzenleme yapılmalı” görüşünü dile getirdi. KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

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