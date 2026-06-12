Türkiye'nin çelik pençesi rüştünü ispatladı! Yerli hava savunma sistemi, son yaptığıyla ağızları açık bıraktı

Haberde, Türkiye'nin, son on yılda Afrika ve Orta Doğu'daki savunma ihracat ilişkilerini genişlettiği, HİSAR ailesinin, Libya, Etiyopya, Azerbaycan ve Ukrayna'da muharebe amaçlı kullanılan Bayraktar TB2 insansız hava aracını da içeren daha geniş bir portföyün parçası olduğu dile getirildi. HİSAR-A'nın çeşitli füze ve insansız hava araçlarını etkisiz hale getirdiği ifade edilen haberde, bu sistemlerin ağırlıklı olarak Çin ve Rus yapımı olduğu aktarıldı.