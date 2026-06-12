Türkiye'nin çelik pençesi rüştünü ispatladı! Yerli hava savunma sistemi, son yaptığıyla ağızları açık bıraktı
ASELSAN ve ROKETSAN ortaklığında geliştirilerek 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Türkiye'nin ilk yerli alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A, iç savaşın sürdüğü Sudan'da gösterdiği muharebe başarısıyla uluslararası askeri basının gündemine oturdu. Sudan Silahlı Kuvvetleri tarafından başkent Hartum ve çevresinde aktif olarak kullanılan sistemin, Hızlı Destek Güçleri (HDK) milisleri tarafından düzenlenen kritik bir kamikaze insansız hava aracı saldırısını başarıyla püskürttüğü açıklandı. Askeri analistler, dikey fırlatma kabiliyeti sayesinde 360 derecelik tam koruma sağlayan HİSAR-A'nın, özellikle tehditlerin her yönden gelebileceği karmaşık kent ortamlarında Rus ve Çin yapımı füze ile İHA'lara karşı devasa bir taktik avantaj sağladığını vurguluyor.