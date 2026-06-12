Eskişehir’de yalnızca bir üretim tesisi değil, sürdürülebilir bir sanayi kültürü oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Hüseyin Erdem, çalışan odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyledi. Erdem, “Benim için en önemli konulardan biri burada kurduğumuz yapının kalıcı olması. Bölgeye daha fazla istihdam sağlamak ve burada çalışan arkadaşlarımızın çocuklarının da gelecekte aynı çatı altında çalışma fırsatı bulabileceği sürdürülebilir bir yapı oluşturmak istiyoruz. Çalışanlarımıza her zaman kaliteli ve verimli çalışmanın yalnızca bugünü değil, gelecek nesillerin de iş güvencesini de oluşturduğunu söylüyorum. Eğer bu fabrikanın yıllar boyunca büyüyerek faaliyetlerini sürdürdüğünü ve yeni nesillere de istihdam sağladığını görebilirsem, işte o zaman görevimi gerçekten yerine getirmiş sayacağım kendimi” ifadelerini kullandı.