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Orduda büyük fiyasko! Hepsi aynı anda arızalandı, koskoca ülke dımzdızlak ortada kaldı
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Orduda büyük fiyasko! Hepsi aynı anda arızalandı, koskoca ülke dımzdızlak ortada kaldı

İngiltere Kraliyet Donanması, ülkenin nükleer caydırıcılığının belkemiği olan Astute sınıfı beş nükleer saldırı denizaltısının aynı anda arızalanarak kızağa çekilmesiyle tarihinin en büyük savunma krizini yaşıyor. Eski askeri kaptanlar, Rusya'nın İngiliz sularındaki faaliyetlerini rekor düzeyde artırdığı bir dönemde yaşanan bu lojistik fiyaskonun ülkeyi tamamen savunmasız bıraktığını savunuyor. Donanmadaki skandallar zinciri bununla da sınırlı kalmazken, dev uçak gemisinin tersaneden çıkamaması ve F-35 savaş uçaklarındaki parça kıtlığı İngiliz ordusuna ağır bir darbe daha vurdu.

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Foto - Orduda büyük fiyasko! Hepsi aynı anda arızalandı, koskoca ülke dımzdızlak ortada kaldı

Dünyanın en gelişmiş saldırı denizaltıları olarak kabul edilen ve toplam maliyeti 12,2 milyar sterlini bulan Astute sınıfı beş nükleer denizaltının tamamı aynı anda arızalanarak kızağa çekildi. Filodaki tüm gemilerin bakım, onarım ve teknik sorunlar nedeniyle limanlarda bekletilmesi, İngiliz savunmasında devasa bir güvenlik zafiyeti doğurdu. Eski nükleer denizaltı kaptanı Ryan Ramsey, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, bu durumun ülkeyi Rusya'nın gözünde kelimenin tam anlamıyla "dişsiz" bıraktığını belirtti.

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Foto - Orduda büyük fiyasko! Hepsi aynı anda arızalandı, koskoca ülke dımzdızlak ortada kaldı

Ramsey, durumun çaresizlik boyutuna ulaştığını vurgulayarak, Rusya'nın son bir yılda İngiliz sularındaki deniz faaliyetlerini üçte bir oranında artırdığına ve bu krizin on yıllardır halının altına süpürüldüğüne dikkat çekti. The Telegraph'ta yer alan habere göre, gelişmiş radar ve sonar sistemlerine yakalanmama özellikleriyle bilinen bu nükleer denizaltılar, İngiltere’nin nükleer caydırıcılığının belkemiğini oluşturuyor.

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Foto - Orduda büyük fiyasko! Hepsi aynı anda arızalandı, koskoca ülke dımzdızlak ortada kaldı

Astute sınıfı gemiler, Rus hayalet denizaltılarını engellemenin yanı sıra, Trident nükleer füzelerini taşıyan Vanguard sınıfı stratejik denizaltıları ve donanmanın göz bebeği olan HMS Queen Elizabeth ile HMS Prince of Wales uçak gemilerini korumakla görevliydi. Donanma kaynakları, operasyonel durumdaki beş denizaltının tamamının bakımda olduğunu, son olarak Avustralya seferinden dönen HMS Anson’da çıkan arızaların ardından filoda denize açılacak tek bir gemi bile kalmadığını doğruladı.

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Foto - Orduda büyük fiyasko! Hepsi aynı anda arızalandı, koskoca ülke dımzdızlak ortada kaldı

Uzmanlar, gemilerin yıllarca limanda yatmasının mürettebatın eğitimini ve hayati askeri becerilerini körelteceği konusunda da ciddi uyarılarda bulunuyor. Kraliyet Donanması'ndaki teknik ve lojistik sorunlar sadece nükleer denizaltılarla da sınırlı değil. İngiltere'nin milyarlarca sterlinlik dev uçak gemisi HMS Prince of Wales de düşük muharebe hazırlığı sebebiyle uzun süredir eleştirilerin odağında yer alıyor.

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Foto - Orduda büyük fiyasko! Hepsi aynı anda arızalandı, koskoca ülke dımzdızlak ortada kaldı

Resmi verilere göre dev uçak gemisi, hizmete girdiği günden bu yana zamanının yalnızca yüzde 21,3'ünü denizde geçirebilirken, ömrünün üçte birini tersanelerde onarımda tüketti. Bunun yanı sıra İngiltere’nin Orta Doğu’ya gönderdiği uçak gemisi filosunda görev yapan yeni nesil F-35B Lightning II savaş uçaklarında da ciddi bir parça krizi yaşandığı ortaya çıktı. Yedek parça tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle, bölgeye konuşlandırılan 24 savaş uçağından yalnızca 12'sinin harbe hazır durumda tutulabilmesi, İngiliz ordusunun küresel operasyon kabiliyetinin ağır bir darbe aldığını gözler önüne seriyor.

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