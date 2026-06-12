Orduda büyük fiyasko! Hepsi aynı anda arızalandı, koskoca ülke dımzdızlak ortada kaldı

Dünyanın en gelişmiş saldırı denizaltıları olarak kabul edilen ve toplam maliyeti 12,2 milyar sterlini bulan Astute sınıfı beş nükleer denizaltının tamamı aynı anda arızalanarak kızağa çekildi. Filodaki tüm gemilerin bakım, onarım ve teknik sorunlar nedeniyle limanlarda bekletilmesi, İngiliz savunmasında devasa bir güvenlik zafiyeti doğurdu. Eski nükleer denizaltı kaptanı Ryan Ramsey, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, bu durumun ülkeyi Rusya'nın gözünde kelimenin tam anlamıyla "dişsiz" bıraktığını belirtti.