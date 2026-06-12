Orduda büyük fiyasko! Hepsi aynı anda arızalandı, koskoca ülke dımzdızlak ortada kaldı
İngiltere Kraliyet Donanması, ülkenin nükleer caydırıcılığının belkemiği olan Astute sınıfı beş nükleer saldırı denizaltısının aynı anda arızalanarak kızağa çekilmesiyle tarihinin en büyük savunma krizini yaşıyor. Eski askeri kaptanlar, Rusya'nın İngiliz sularındaki faaliyetlerini rekor düzeyde artırdığı bir dönemde yaşanan bu lojistik fiyaskonun ülkeyi tamamen savunmasız bıraktığını savunuyor. Donanmadaki skandallar zinciri bununla da sınırlı kalmazken, dev uçak gemisinin tersaneden çıkamaması ve F-35 savaş uçaklarındaki parça kıtlığı İngiliz ordusuna ağır bir darbe daha vurdu.