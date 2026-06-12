Yunanistan

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde, nükleer yakıt yükleme sürecinin en kritik aşamalarından biri olan 5 günlük kesintisiz "genel prova" simülasyonu başarıyla tamamlandı. Nükleer Düzenleme Kurumu gözetiminde yapılan testlerde, gerçek yakıt demetleriyle tamamen aynı boyut ve ağırlığa sahip olan 163 adet temsili atom yakıtı reaktör basınç kabına hatasız şekilde yerleştirilerek tesisin mekanik ve termal bütünlüğü test edildi. Bu tarihi gelişmeyi manşetlerine taşıyan komşu Yunan basını, Türkiye'nin nükleer programının büyük bir hız kazandığını belirtirken, Ankara'nın yıl sonuna kadar ilk elektriği üretmeyi ve gelecekte Sinop, Trakya ile küçük modüler reaktörleri (SMR) devreye sokmayı hedefleyen nükleer vizyonuna dikkat çekti.