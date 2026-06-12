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Yeniakit Publisher
Yunanistan
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yunanistan

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde, nükleer yakıt yükleme sürecinin en kritik aşamalarından biri olan 5 günlük kesintisiz "genel prova" simülasyonu başarıyla tamamlandı. Nükleer Düzenleme Kurumu gözetiminde yapılan testlerde, gerçek yakıt demetleriyle tamamen aynı boyut ve ağırlığa sahip olan 163 adet temsili atom yakıtı reaktör basınç kabına hatasız şekilde yerleştirilerek tesisin mekanik ve termal bütünlüğü test edildi. Bu tarihi gelişmeyi manşetlerine taşıyan komşu Yunan basını, Türkiye'nin nükleer programının büyük bir hız kazandığını belirtirken, Ankara'nın yıl sonuna kadar ilk elektriği üretmeyi ve gelecekte Sinop, Trakya ile küçük modüler reaktörleri (SMR) devreye sokmayı hedefleyen nükleer vizyonuna dikkat çekti.

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Foto - Yunanistan

Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesi, Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki kritik aşamanın tamamlanmasının ardından Türkiye'nin nükleer programının hız kazandığını bildirdi. Haberde, Akkuyu NGS'nin devreye alma programındaki kritik aşamalardan biri olan yükleme işlemi kapsamında, toplam 163 adet temsili nükleer yakıt demetinin reaktör basınç kabına yerleştirildiği vurgulandı. Sürecin bir parçası olarak, gerçek nükleer yakıt demetleriyle tamamen aynı tasarım özelliklerine, ağırlıklara ve boyutlara sahip olan ancak nükleer malzeme içermeyen temsili yakıt demetlerinin, sırayla reaktöre yüklendiğinin altı çizildi.

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Foto - Yunanistan

Haberlere göre, uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmaların 5 gün boyunca kesintisiz devam ettiği ifade edilirken, atom yakıtı yükleme simülasyonu olan bu işlemin, Nükleer Enerji Düzenleme Kurumu (NDK) gözetiminde ve uluslararası güvenlik gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Test sırasında, tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemlerinin yanı sıra yapısal bütünlüğünün de test edildiği ifade edilirken, Türkiye için bu gelişmenin önemli bir adımı temsil ettiği aktarıldı.

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Foto - Yunanistan

Ayrıca bu çalışmaların tamamlanmasının ardından, 1. ünitenin devreye alma sürecinin aşamalarından biri olan reaktör tesisinin soğuk ve sıcak işletme testlerinin gerçekleştirileceği dile getirildi. Türkiye'nin amacının, yıl sonuna kadar santralden ilk elektrik üretimini gerçekleştirmek olduğu ifade edilen haberde, Ankara için nükleer enerjide yeni bir dönemin başladığı vurgulandı.

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Foto - Yunanistan

Haberde, bu güçlü vizyonla, sadece Akkuyu'ya odaklanmakla kalınmayacağı, aynı zamanda Sinop ve Trakya'da tasarlanan yeni ünitelerin yanı sıra küçük modüler reaktörlerin üretim portföyüne ekleneceği ifade edildi. Haberde son olarak, temsili yakıt demetlerinin yüklenmesinin, nükleer yakıt yükleme süreci için kapsamlı bir hazırlık ve test aşamasını temsil ettiği dile getirildi.

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