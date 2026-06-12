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Siyaset
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Kılıçdaroğlu, o haberi alınca resmen çılgına dönmüş:
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Kılıçdaroğlu, o haberi alınca resmen çılgına dönmüş:

CHP'nin dünkü Parti Meclisi toplantısında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. 28 üyenin istifasına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Dertleri birlik değil, ayrı bir parti kurmak" dediği öğrenildi. Toplantıda kurultayın bir an önce yapılması talep edilirken, Gürsel Erol'un adaylık konusunda açıklama istemesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun, "Partiyi güvenli limana ulaştırıp bırakacağımı söylemiştim, gerekirse bunu da açıklarım" yanıtını verdiği belirtildi.

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Foto - Kılıçdaroğlu, o haberi alınca resmen çılgına dönmüş:

CHP'de yaşanan istifaların ardından gözler Parti Meclisi toplantısına çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, istifalar nedeniyle 30 üyenin katılımıyla yapıldı. Toplantıda parti içindeki son gelişmeler değerlendirilirken, kurultay süreci ve disiplin kararları gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu, o haberi alınca resmen çılgına dönmüş:

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Parti Meclisi üyelerinden Ali Öztunç, Gürsel Erol, Mehmet Tüm, Yaşar Seymen ve Oğuz Kaan Salıcı, kurultayın vakit kaybetmeden yapılması gerektiğini savundu. Bu talebe yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim de niyetimiz o" dediği öğrenildi.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu, o haberi alınca resmen çılgına dönmüş:

Toplantıda söz alan Gürsel Erol'un ise Kılıçdaroğlu'ndan adaylık konusunda net bir açıklama yapmasını istediği belirtildi. Erol'un, "O zaman aday olmayacağınızı da açıklayın" dediği, Kılıçdaroğlu'nun ise "Ben zaten partiyi güvenli limana ulaştırıp bırakacağımı söylemiştim. Gerekirse bunu da açıklarım" yanıtını verdiği ifade edildi.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu, o haberi alınca resmen çılgına dönmüş:

Toplantıda bazı üyelerin, 9 ismin doğrudan disipline sevk edilmesini eleştirdiği öğrenildi. Üyelerin, konunun tarafsız bir komisyon tarafından değerlendirilmesi yönünde görüş bildirdiği ve disiplin sürecinin yeniden gözden geçirilmesini istediği kaydedildi.

#5
Foto - Kılıçdaroğlu, o haberi alınca resmen çılgına dönmüş:

İstifalar da toplantının önemli gündem maddelerinden biri oldu. Kılıçdaroğlu'nun, istifa eden isimlerle ilgili değerlendirmesinde, "Dertleri birlik değil, ayrı bir parti kurmak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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Foto - Kılıçdaroğlu, o haberi alınca resmen çılgına dönmüş:

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Yorumlar

meleknur

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