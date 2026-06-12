Kılıçdaroğlu, o haberi alınca resmen çılgına dönmüş:
CHP'nin dünkü Parti Meclisi toplantısında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. 28 üyenin istifasına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Dertleri birlik değil, ayrı bir parti kurmak" dediği öğrenildi. Toplantıda kurultayın bir an önce yapılması talep edilirken, Gürsel Erol'un adaylık konusunda açıklama istemesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun, "Partiyi güvenli limana ulaştırıp bırakacağımı söylemiştim, gerekirse bunu da açıklarım" yanıtını verdiği belirtildi.