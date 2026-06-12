Kılıçdaroğlu, o haberi alınca resmen çılgına dönmüş:

Toplantıda söz alan Gürsel Erol'un ise Kılıçdaroğlu'ndan adaylık konusunda net bir açıklama yapmasını istediği belirtildi. Erol'un, "O zaman aday olmayacağınızı da açıklayın" dediği, Kılıçdaroğlu'nun ise "Ben zaten partiyi güvenli limana ulaştırıp bırakacağımı söylemiştim. Gerekirse bunu da açıklarım" yanıtını verdiği ifade edildi.