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Sağlık
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Toprak çömlekteki suyun sağlığa inanılmaz etkisi

2021-11-08 01:39:28
Toprak çömlekteki suyun sağlığa inanılmaz etkisi

Çömlekten su içmenin vücudunuza sağladığı faydalar insanı şaşırtacak cinsten.

#1
Foto - Buzdolaplarının yaygın olarak kullanılmadığı zamanlarda, suyu doğal olarak soğutmaya yardımcı oldukları için su depolamak için toprak kaplar kullanılırdı.

Buzdolaplarının yaygın olarak kullanılmadığı zamanlarda, suyu doğal olarak soğutmaya yardımcı oldukları için su depolamak için toprak kaplar kullanılırdı.

#2
Foto - Bu asırlık uygulama, sadece cam veya diğer kaplara geleneksel bir alternatif değil, aynı zamanda benimsenmesi gereken sağlıklı ve terapötik bir seçimdir. İşte, toprak çömlek kullanmanın faydalarından bazıları;

Bu asırlık uygulama, sadece cam veya diğer kaplara geleneksel bir alternatif değil, aynı zamanda benimsenmesi gereken sağlıklı ve terapötik bir seçimdir. İşte, toprak çömlek kullanmanın faydalarından bazıları;

#3
Foto - 1. Suyun sıcaklığını düşür Suyu toprak kapta saklamak suyun doğal soğumasına yardımcı olur. Toprak çömleğin yüzeyinde küçük gözenekler vardır ve su bu gözeneklerden hızla buharlaşır. Buharlaşma işlemi, tencerenin içindeki suyun ısısının kaybolmasını sağlayarak suyun sıcaklığını düşürür.

1. Suyun sıcaklığını düşür Suyu toprak kapta saklamak suyun doğal soğumasına yardımcı olur. Toprak çömleğin yüzeyinde küçük gözenekler vardır ve su bu gözeneklerden hızla buharlaşır. Buharlaşma işlemi, tencerenin içindeki suyun ısısının kaybolmasını sağlayarak suyun sıcaklığını düşürür.

#4
Foto - 2. Suyu alkali hali verir Yediğimiz şeylerin çoğu vücutta asidik hale gelir ve toksinler oluşturur. Kil, asidik gıdalarla etkileşime giren ve yeterli pH dengesini sağlayan alkali bir yapıya sahiptir. Böylece asitliği ve mide ile ilgili sorunu uzak tutar.

2. Suyu alkali hali verir Yediğimiz şeylerin çoğu vücutta asidik hale gelir ve toksinler oluşturur. Kil, asidik gıdalarla etkileşime giren ve yeterli pH dengesini sağlayan alkali bir yapıya sahiptir. Böylece asitliği ve mide ile ilgili sorunu uzak tutar.

#5
Foto - 3. Metabolizmaya iyi gelir Toprak kapta saklanan su her türlü kimyasaldan yoksundur, bu nedenle her gün toprak kap suyu içmek metabolizmayı hızlandırabilir. Bu ayrıca suda bulunan mineraller nedeniyle sindirimi de iyileştirebilir.

3. Metabolizmaya iyi gelir Toprak kapta saklanan su her türlü kimyasaldan yoksundur, bu nedenle her gün toprak kap suyu içmek metabolizmayı hızlandırabilir. Bu ayrıca suda bulunan mineraller nedeniyle sindirimi de iyileştirebilir.

#6
Foto - 4. Güneş çarpasını önler Güneş çarpması, kavurucu yaz aylarında yaygın bir sorundur. Toprak kap suyu, zengin mineralleri ve besin maddelerini suda sağlam tuttuğu ve hızlı bir şekilde rehidrasyona yardımcı olduğu için güneş çarpmasıyla mücadelede yardımcı olur.

4. Güneş çarpasını önler Güneş çarpması, kavurucu yaz aylarında yaygın bir sorundur. Toprak kap suyu, zengin mineralleri ve besin maddelerini suda sağlam tuttuğu ve hızlı bir şekilde rehidrasyona yardımcı olduğu için güneş çarpmasıyla mücadelede yardımcı olur.

#7
Foto - 5. Filtre görevi görür Kil çömlekler sadece suyu soğutmak için değil, aynı zamanda doğal olarak arındırmak için de faydalıdır. Gözenekli mikro doku, sudaki kirleticileri engeller ve içmeyi nispeten güvenli hale getirir. Suyunuzun doğal yollardan filtre edilmesinin en sağlıklı ve ucuz yoludur.

5. Filtre görevi görür Kil çömlekler sadece suyu soğutmak için değil, aynı zamanda doğal olarak arındırmak için de faydalıdır. Gözenekli mikro doku, sudaki kirleticileri engeller ve içmeyi nispeten güvenli hale getirir. Suyunuzun doğal yollardan filtre edilmesinin en sağlıklı ve ucuz yoludur.

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