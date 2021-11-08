Toprak çömlekteki suyun sağlığa inanılmaz etkisi

5. Filtre görevi görür Kil çömlekler sadece suyu soğutmak için değil, aynı zamanda doğal olarak arındırmak için de faydalıdır. Gözenekli mikro doku, sudaki kirleticileri engeller ve içmeyi nispeten güvenli hale getirir. Suyunuzun doğal yollardan filtre edilmesinin en sağlıklı ve ucuz yoludur.