Gol makinası için geri sayım mı? Serhou Guirassy'de son durumu Aziz Yıldırım açıkladı
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan yeni açıklamalar geldi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan yeni açıklamalar geldi.
Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım ve kurmayı Mahmut Uslu gol makinesi Serhou Guirassy transferinde yaşanan perde arkasını ilk kez açıkladı!
Fenerbahçe’de seçim öncesi Aziz Yıldırım ve kurmaylarından Mahmut Uslu, Serhou Guirassy transferine dair ezber bozan itiraflarda bulundu. Mevcut Sadettin Saran yönetiminin yaptığı teklif nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığını belirten Yıldırım, "Pazarlık yapamıyoruz" derken; Avrupa devleri de devreye girdi.
Transfer fısıltılarını doğrulayan başkan adayı Aziz Yıldırım, isim vermeden işaret ettiği Guirassy transferi için şu ifadeleri kullandı: - Bir oyuncuya talibiz, yarın durumu tam olarak belli olur! Şu anki yönetim teklif yapmış, üzerine pazarlık yapamıyoruz! Fiyatı aşağıya indiremiyoruz, bari yukarı çıkmasın diye uğraşıyoruz!
Aziz Yıldırım'ın ardından sözü alan yönetici adayı Mahmut Uslu ise hedefteki ismin Stuttgart formasıyla bu sezon fırtınalar estiren Serhou Guirassy olduğunu açıkça itiraf etti: - Serhou Guirassy için şu anki yönetim teklif vermiş! Biz pazarlık etmiyoruz, adamlara zaten teklif gitmiş! Bu yüzden şu an pazarlık şansımız yok.
Bild, dün yayınladığı özel haberde Guirassy için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın da resmi olarak devreye girdiğini yazdı.
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