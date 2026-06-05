Gol makinası için geri sayım mı? Serhou Guirassy'de son durumu Aziz Yıldırım açıkladı

Aziz Yıldırım'ın ardından sözü alan yönetici adayı Mahmut Uslu ise hedefteki ismin Stuttgart formasıyla bu sezon fırtınalar estiren Serhou Guirassy olduğunu açıkça itiraf etti: - Serhou Guirassy için şu anki yönetim teklif vermiş! Biz pazarlık etmiyoruz, adamlara zaten teklif gitmiş! Bu yüzden şu an pazarlık şansımız yok.