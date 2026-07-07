Doğruysa durum vahim... Meloni, Putin'i küplere bindirecek!

“Bu, dış düşmanların yanı sıra, para, güç ya da kişisel çıkar uğruna kendi ülkesini satmaya hazır içerdeki hainlerin olduğu bir hibrit savaştır. Devlet, bugün bunlardan bazılarına darbe vurmuştur, ancak bu mücadele kesintisiz ve aralıksız devam etmektedir. Bu tehdide karşı mücadele eden herkese teşekkürler.”