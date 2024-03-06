Toplaması zahmetli! Kilosu 30 TL’ye satılıyor

Güler, ucuz ve lezzetli bitkiye talebin fazla olduğunu, özellikle de gurbette yaşayanların ürün almak için bu dönemi beklediğini kaydetti. Sakarca otu satan Kadriye Uyanık da pazara gelenlerin birçoğunun önce "Sakarca var mı?" diye sorduğunu aktardı. Neşe Tetik de hem kendisine hem de gurbette yaşayan akrabaları için sakarca satın almaya pazara geldiğini söyleyerek, "Oldukça lezzetli sakarca bitkisinden birçok yemek yaparak tüketiyoruz. Ben genellikle yumurtalı mıhlamasını yapıyorum. Sakarca bizim sofralarımızın vazgeçilmezleri arasındadır." diye konuştu.