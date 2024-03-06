Toplaması zahmetli! Kilosu 30 TL’ye satılıyor

Çarşamba pazarında 20 yıldır yetiştirdiği ürünleri satan Seyhan Güler, nisanın ilk haftasına kadar bahçesinden topladığı sakarcaları satacağını ifade etti. Bitkiye talebin çok olduğunu belirten Güler, sakarcanın bağını 30 liradan satarak aile ekonomisine katkı sağladığını anlattı. Güler, bugünlerde sakarcadan hazırlanan lezzetli yemeklerin yöre sakinlerinin vazgeçilmezleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Bitkinin toplanması zahmetli. Topraktan tek tek sökerek topluyoruz. Suda temizledikten sonra hazır hale getiriyoruz. Biraz zahmet isteyen bir iş. Bir saatte topladığın sakarcaları iki, üç saatte temizleyebiliyorsun. Sonra bağ haline getirip satıyoruz." dedi.