TOGG'dan sonra ikinci yerli otomobil geliyor: Ferrari ve McLaren detayı gündemi altüst etti

Projenin en dikkat çekici taraflarından biri otomobilin tasarımında görev alan isim. HABAŞ'ın yeni otomobil projesinde, BMW, Ferrari ve McLaren gibi dünyanın önde gelen otomotiv markalarıyla çalışmış ünlü tasarımcı Frank Stephenson görev yapıyor. Stephenson'ın resmi internet sitesinde de isim verilmeden, yeni bir Türk otomotiv markasının tasarım sorumluluğunu üstlendiği açıkça belirtiliyor. Buradaki proje tanımına göre tasarım çalışmaları yalnızca otomobilin dış görünümüyle sınırlı değil. Yeni marka için tasarım dilinin oluşturulmasından 3D modellemeye, yüzey geliştirmeden kil model çalışmalarına ve mühendislik desteğine kadar tüm süreç Stephenson'ın ekibi tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında sedan, crossover, SUV ve hafif ticari araç segmentlerinin de hedeflendiği ifade ediliyor.