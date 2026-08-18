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Otomotiv
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TOGG'dan sonra ikinci yerli otomobil geliyor: Ferrari ve McLaren detayı gündemi altüst etti

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TOGG'dan sonra ikinci yerli otomobil geliyor: Ferrari ve McLaren detayı gündemi altüst etti

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un ardından ikinci sürpriz ortaya çıktı. HABAŞ yeni yerli otomobil üretiminde önemli bir mesafe kaydetti. Yeni otomobille ilgili Ferrari ve McLaren detayı gündeme oturdu.

#1
Foto - TOGG'dan sonra ikinci yerli otomobil geliyor: Ferrari ve McLaren detayı gündemi altüst etti

HABAŞ, Türkiye'nin binek otomobil pazarındaki yeni oyuncusu olmak için hazırlıklarını hızlandırdı. Honda'nın Gebze'deki eski fabrikasını devralan şirketin ilk yerli otomobilini yıl sonuna kadar tanıtması bekleniyor. Projenin tasarımında ise Frank Stephenson yer alıyor.

#2
Foto - TOGG'dan sonra ikinci yerli otomobil geliyor: Ferrari ve McLaren detayı gündemi altüst etti

Türkiye otomotiv sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Sanayi şirketi HABAŞ'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yerli otomobil projesinde artık sona yaklaşıldı. Şirketin yıl sonuna kadar ilk binek otomobilini kamuoyuna göstermeye hazırlandığı öğrenildi. Ekonomim'in haberine göre, HABAŞ'ın geliştirdiği otomobil, Togg'un ardından Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ikinci binek otomobil markası olmaya hazırlanıyor. Şirketin ilk aşamada sedan ve crossover olmak üzere iki farklı model üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Araçlarda ise hibrit, plug-in hibrit ve benzinli olmak üzere üç farklı motor seçeneğinin bulunması planlanıyor.

#3
Foto - TOGG'dan sonra ikinci yerli otomobil geliyor: Ferrari ve McLaren detayı gündemi altüst etti

Projenin en dikkat çekici taraflarından biri otomobilin tasarımında görev alan isim. HABAŞ'ın yeni otomobil projesinde, BMW, Ferrari ve McLaren gibi dünyanın önde gelen otomotiv markalarıyla çalışmış ünlü tasarımcı Frank Stephenson görev yapıyor. Stephenson'ın resmi internet sitesinde de isim verilmeden, yeni bir Türk otomotiv markasının tasarım sorumluluğunu üstlendiği açıkça belirtiliyor. Buradaki proje tanımına göre tasarım çalışmaları yalnızca otomobilin dış görünümüyle sınırlı değil. Yeni marka için tasarım dilinin oluşturulmasından 3D modellemeye, yüzey geliştirmeden kil model çalışmalarına ve mühendislik desteğine kadar tüm süreç Stephenson'ın ekibi tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında sedan, crossover, SUV ve hafif ticari araç segmentlerinin de hedeflendiği ifade ediliyor.

#4
Foto - TOGG'dan sonra ikinci yerli otomobil geliyor: Ferrari ve McLaren detayı gündemi altüst etti

HABAŞ'ın otomobilinin tasarım koltuğundaki Frank Stephenson'ın Türkiye ile özel bir bağı da bulunuyor. 1959'da Fas'ta dünyaya gelen Amerikalı tasarımcı, çocukluk yıllarının bir bölümünü İstanbul'da geçirdi. Babasının işi nedeniyle 11-16 yaşları arasında Türkiye'de yaşayan Stephenson, burada eğitim gördü ve Türkçe öğrendi. Daha sonra ailesiyle Madrid'e taşınan Stephenson, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde otomotiv dünyasının en önemli tasarımcılarından biri haline geldi.

#5
Foto - TOGG'dan sonra ikinci yerli otomobil geliyor: Ferrari ve McLaren detayı gündemi altüst etti

BMW, Ferrari ve McLaren gibi markalarda görev alan Stephenson, özellikle ikonik spor otomobil ve premium modellerin tasarımlarına katkılarıyla tanınıyor.

#6
Foto - TOGG'dan sonra ikinci yerli otomobil geliyor: Ferrari ve McLaren detayı gündemi altüst etti

HABAŞ'ın binek otomobil projesinin iki modelle başlaması bekleniyor. Şirketin hazırladığı ilk modeller sedan ve crossover olacak. Güç seçeneklerinde ise farklı kullanıcı gruplarına hitap edecek üç alternatif üzerinde duruluyor: benzinli, hibrit ve plug-in hibrit. Bu tercih, HABAŞ'ın tamamen elektrikli otomobil yerine ilk aşamada daha geniş bir motor seçeneği yelpazesiyle pazara girmeyi planladığını gösteriyor. Şirketin ilerleyen dönemde elektrikli modeller geliştirip geliştirmeyeceği ise henüz netleşmiş değil.

#7
Foto - TOGG'dan sonra ikinci yerli otomobil geliyor: Ferrari ve McLaren detayı gündemi altüst etti

HABAŞ'ın otomotiv hamlesinin arkasında büyük ölçekli bir yatırım planı bulunuyor. Şirket yetkililerinin daha önce yaptığı açıklamalara göre ticari ve binek araç üretimi için yaklaşık 1 milyar euroluk yatırım planlanıyor. Binek otomobil üretimi için Gebze'deki eski Honda fabrikası kullanılacak. HABAŞ'ın burada otomobil üretim kapasitesini yıllık 75 bin adede çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor. Bu yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Türkiye otomotiv sanayisinde yeni bir yerli üretici daha ortaya çıkmış olacak.

#8
Foto - TOGG'dan sonra ikinci yerli otomobil geliyor: Ferrari ve McLaren detayı gündemi altüst etti

HABAŞ'ın binek otomobil projesinde artık en kritik aşamaya geçiliyor. Sedan ve crossover modellerinden oluşması beklenen yeni otomobilin tasarımında Frank Stephenson gibi uluslararası ölçekte tanınan bir ismin görev alması, projeye yönelik beklentiyi artırıyor. Şirketin otomobili yıl sonuna kadar tanıtması halinde Türkiye'de Togg'un ardından yüzde 100 yerli sermayeyle geliştirilen yeni bir binek otomobil markası daha sahneye çıkmış olacak. HABAŞ'ın önündeki en büyük sınav ise tasarım ve prototip aşamasından seri üretime geçmek ve yeni markayı Türkiye'nin oldukça rekabetçi otomotiv pazarında kalıcı hale getirmek olacak.

#9
Foto - TOGG'dan sonra ikinci yerli otomobil geliyor: Ferrari ve McLaren detayı gündemi altüst etti

HABAŞ'ın binek otomobil planının temelinde Honda'nın Türkiye'deki eski üretim tesisi bulunuyor. Honda, Gebze'de 24 yıl boyunca Civic Sedan üretmiş ve 2021 yılında Türkiye'deki üretim faaliyetlerini sonlandırmıştı. Aynı dönemde fabrika HABAŞ tarafından satın alındı. HABAŞ bununla da yetinmeyerek Honda'nın İngiltere'de kapanan fabrikasına ait bazı ekipmanları da satın alarak Türkiye'ye getirdi. Böylece yıllardır sanayi ve metal sektöründe faaliyet gösteren HABAŞ, otomotiv üretiminde daha büyük bir hamle için altyapısını oluşturdu.

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