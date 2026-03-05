  • İSTANBUL
Ekonomi
13
Yeniakit Publisher
THY’nin 2025 yılı kârı açıklandı
AA Giriş Tarihi:

THY’nin 2025 yılı kârı açıklandı

Türk Hava Yollarının (THY) 2025'te toplam gelirleri yıllık bazda yüzde 6,3 artarak 24,1 milyar dolara ulaşırken, esas faaliyet kârı 2,2 milyar dolar olarak açıklandı.

#1
Foto - THY’nin 2025 yılı kârı açıklandı

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren network taşıyıcısı konumundaki THY, 2025 boyunca yaşanan jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşlarının neden olduğu ekonomik belirsizlikler ile havacılık sektöründe yaşanan uçak teslim ve motor tedariki problemlerine rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdü.

#2
Foto - THY’nin 2025 yılı kârı açıklandı

Uçak üretiminde yaşanan darboğaza karşılık 2025 sonunda filosunu yıllık bazda yüzde 5 büyüterek 516'ya çıkaran şirket, "İkinci 500" dönemini 92,6 milyon yolcu ve 2,2 milyon ton kargoyla tarihinin en yüksek operasyonel sonuçlarıyla karşıladı.

#3
Foto - THY’nin 2025 yılı kârı açıklandı

#4
Foto - THY’nin 2025 yılı kârı açıklandı

Küresel ticaret hacmindeki yavaşlama ve tarifelerin olumsuz etkileriyle düşen kargo birim gelirleri, yüzde 16,6 artan kargo hacmiyle telafi edildi. Bunun neticesinde şirket, toplam 3,4 milyar dolar kargo geliri elde etti.

#5
Foto - THY’nin 2025 yılı kârı açıklandı

Devam eden enflasyon kaynaklı maliyet baskıları ve motor problemlerine rağmen THY'nin 4. çeyrek esas faaliyet karı bir önceki yıla göre yüzde 23 artarak 534 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, 2025 yılı esas faaliyet karı 2,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

#6
Foto - THY’nin 2025 yılı kârı açıklandı

THY'nin konsolide varlıkları 46,6 milyar dolar olurken, tüm iştirakleriyle birlikte toplam istihdamı 101 binin üzerine çıktı.

#7
Foto - THY’nin 2025 yılı kârı açıklandı

Şirketin ortaklık stratejik hedefleri kapsamında yıl boyunca yapılan yatırımların değeri 6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece son 5 yılda Türkiye'nin istifadesine sunulan yatırımların toplam değeri yaklaşık 20 milyar dolar olarak kaydedildi.

#8
Foto - THY’nin 2025 yılı kârı açıklandı

Şirketin 2025 yılında operasyonel nakit üretme gücünü gösteren FAVKÖK (faiz, amortisman, vergi ve kira öncesi kar) 5,7 milyar dolar düzeyinde kaydedilirken, FAVKÖK marjı ise yılın başında öngörülen hedefinin orta bandının üstüne çıkarak yüzde 23,7 olarak gerçekleşti.

#9
Foto - THY’nin 2025 yılı kârı açıklandı

Geçen yılın kapanışındaki güçlü performansın 2026'nın ilk aylarında da devam etmesiyle, bu sene FAVKÖK marjının uzun vadeli ortaklık hedefi dahilinde yüzde 22-24 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor.

#10
Foto - THY’nin 2025 yılı kârı açıklandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2025 yılı finansal sonuçlarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

#11
Foto - THY’nin 2025 yılı kârı açıklandı

Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

#12
Foto - THY’nin 2025 yılı kârı açıklandı

"Oldukça çetin ve öngörülemez bir faaliyet ortamına rağmen 2025 yılında kaydettiğimiz finansal başarı, hızla değişen ticari ve jeopolitik koşullara çeşitlendirilmiş gelir yapımız sayesinde uyum sağlama yeteneğimizi bir kez daha gösterdi. Uzun vadeli değer üretme hedefimiz doğrultusunda 2025 yılı boyunca hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve tesis ettiğimiz stratejik işbirlikleri, küresel etki alanımızı daha da genişleterek ortaklığımızın 100. yıl vizyonuna emin adımlarla ilerlemesine katkı sağlayan mihenk taşları oldu."

