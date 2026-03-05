THY’nin 2025 yılı kârı açıklandı

"Oldukça çetin ve öngörülemez bir faaliyet ortamına rağmen 2025 yılında kaydettiğimiz finansal başarı, hızla değişen ticari ve jeopolitik koşullara çeşitlendirilmiş gelir yapımız sayesinde uyum sağlama yeteneğimizi bir kez daha gösterdi. Uzun vadeli değer üretme hedefimiz doğrultusunda 2025 yılı boyunca hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve tesis ettiğimiz stratejik işbirlikleri, küresel etki alanımızı daha da genişleterek ortaklığımızın 100. yıl vizyonuna emin adımlarla ilerlemesine katkı sağlayan mihenk taşları oldu."