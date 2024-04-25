Throwflame Thermonator Robodog'un fiyatı ortaya çıktı

Bu gelişmiş ve potansiyel olarak tehlikeli robotta gelişmiş sensörler de bulunuyor. Thermonator Robodog, çevresini detaylı bir şekilde haritalamak ve engelleri algılamak için LIDAR sensörü kullanıyor. Ayrıca hedeflerine hassas bir şekilde yönelmek için lazer nişan sistemi ve kullanan kişiye görüntü sağlanması amacıyla birinci şahıs görüş (FPV) sağlayan onboard bir kamera da bulunuyor. Tanıtım videosunda zıplayabilmek de dahil olmak üzere geniş hareket kabiliyetine sahip olduğu görülen Thermonator Robodog, çeşitli alanlarda kullanıma uygun. Öyle ki şirket, robot için orman yangınları kontrolü ve önleme, tarımsal yönetim, ekolojik koruma, kar ve buz giderme gibi amaçlar için destek sağlayabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte sinema sektöründe de kullanılabilir. Peki bu robotun fiyatı ne kadar? Throwflame Thermonator Robodog fiyatı 9 bin 420 dolar olarak açıklandı. Robotu üreticinin resmi web sitesi üzerinden sipariş edebilmek mümkün.