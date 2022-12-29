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Teknoloji-Bilişim
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Tesla alarm veriyor! 1 trilyon dolar eridi

2022-12-29 02:08:03
Tesla alarm veriyor! 1 trilyon dolar eridi

Tesla hisseleri neden düşüyor? Tesla'nın piyasa değerinden bir yıl öncesine göre 900 milyar dolardan fazla silindi.

#1
Foto - Tesla alarm veriyor! 1 trilyon dolar eridi

Tüm dünyada yaşanan ekonomik durgunluk, elektrikli otomobil devi Tesla’yı da etkiledi.

#2
Foto - Tesla alarm veriyor! 1 trilyon dolar eridi

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından sonra düşüşler yaşayan Tesla hissesi, Ağustos 2020’den bu yana en düşük noktasına geriledi.

#3
Foto - Tesla alarm veriyor! 1 trilyon dolar eridi

Şirket ayrıca 1,25 trilyon dolarlık zirve değerinin neredeyse dörtte birine geriledi.

#4
Foto - Tesla alarm veriyor! 1 trilyon dolar eridi

Geçtiğimiz hafta yüzde 20’nin üzerinde düşüş yaşayan Tesla hisseleri, yatırımcıları ve elektrikli otomobil dünyasını tedirgin etmeye başladı. Bu düşüşün ana sebeplerin başında şirketin Çin’deki fabrikasında yaşanan üretim aksaklıkları ve Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması bulunuyor.

#5
Foto - Tesla alarm veriyor! 1 trilyon dolar eridi

Geçtiğimiz haftadan bu yana değer kaybeden Tesla’nın piyasa değeri 350 milyar doların altına düştü.

#6
Foto - Tesla alarm veriyor! 1 trilyon dolar eridi

Bu, yaklaşık bir yıl önceki 1,23 trilyon doları aşan değerine kıyasla 900 milyar dolarlık kayıp yaşadığını gösteriyor. Ayrıca bu kaybın, dünyadaki diğer tüm otomobil üreticilerinin toplam değerinden daha fazla olduğunu belirtelim.

#7
Foto - Tesla alarm veriyor! 1 trilyon dolar eridi

Yalnızca Salı günü yaşanan düşüş bile yatırımcıların tedirginliğini ortaya koyuyor. 28 Aralık tarihinde şirketin hisse fiyatı 16 dolardan fazla düştü ve Tesla’nın piyasa değerinden yaklaşık 52 milyar dolar silindi.

#8
Foto - Tesla alarm veriyor! 1 trilyon dolar eridi

Elektrikli otomobil devinin hisselerinde yaşanan dalgalanma, en değerli ilk 10 firmadan biri olmasına ve Elon Musk’ın dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetmesine yol açtı.

#9
Foto - Tesla alarm veriyor! 1 trilyon dolar eridi

Hatta bazı yatırımcılar ve piyasa analistleri, Musk’ın kayıplar nedeniyle bir teminat çağrısı yapmak zorunda kalabileceğini söyledi.

#10
Foto - Tesla alarm veriyor! 1 trilyon dolar eridi

Çin fabrikalarında yaşanan üretim gecikmeleri ve Musk’ın Twitter’a odaklanmasının yanı sıra Tesla, Kaliforniya’daki otonom sürüş karşıtı yeni bir yasa ile boğuşuyor. Bu, şirketin en büyük kozlarından birini saf dışı bırakabilir. Kaynak: Shift delete

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