Tesla alarm veriyor! 1 trilyon dolar eridi

Bu, yaklaşık bir yıl önceki 1,23 trilyon doları aşan değerine kıyasla 900 milyar dolarlık kayıp yaşadığını gösteriyor. Ayrıca bu kaybın, dünyadaki diğer tüm otomobil üreticilerinin toplam değerinden daha fazla olduğunu belirtelim.