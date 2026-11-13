4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında çok konuşulacak detay! İki ihtimal üzerinde duruluyor

Kazanın olası nedenlerine ilişkin konuşan İnan, şu ifadeleri kullandı: "Burada en temel sebep ya mekanik ve teknik arıza, ya da elektrik tellerine çarparak helikopterin hakimiyetinin kaybolması olarak değerlendirebiliriz. Düşük görüş, hava koşulu ve rüzgar sıkıntılı görünmüyor. Ya teknik-mekanik bir arıza yaşandı kalkış anında ya da elektrik tellerine çarpma meydana geldi. Potansiyel sebep olarak bunları söyleyebiliriz."