4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında çok konuşulacak detay! İki ihtimal üzerinde duruluyor
Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerimiz şehit oldu. Kazanın nedenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, hava koşullarının etkili görünmediğini belirterek teknik arıza ve elektrik tellerine çarpma ihtimallerine dikkat çekti. Kazanın kesin nedeni ise yürütülen incelemelerin ardından netleşecek. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu.