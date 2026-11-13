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4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında çok konuşulacak detay! İki ihtimal üzerinde duruluyor

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4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında çok konuşulacak detay! İki ihtimal üzerinde duruluyor

Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerimiz şehit oldu. Kazanın nedenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, hava koşullarının etkili görünmediğini belirterek teknik arıza ve elektrik tellerine çarpma ihtimallerine dikkat çekti. Kazanın kesin nedeni ise yürütülen incelemelerin ardından netleşecek. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu.

#1
Foto - 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında çok konuşulacak detay! İki ihtimal üzerinde duruluyor

S-70 Sikorsky tipi askeri helikopter, kalkışından kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler çevredeki bir eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik gücü, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazanın ardından Milli Savunma Bakanlığı, helikopterde bulunan 4 askerin şehit olduğunu açıkladı. Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından gözler helikopterin neden düştüğüne çevrildi.

#2
Foto - 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında çok konuşulacak detay! İki ihtimal üzerinde duruluyor

CNN Türk canlı yayınında kazanın oluş şekline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj Bölüm Başkanı Tolga İnan, iki ihtimal üzerinde durdu. İnan, kazanın meydana geldiği sıradaki hava koşullarını değerlendirdiğinde meteorolojik bir sorunun ön plana çıkmadığını belirtti. Helikopterin kalkış sırasında mekanik veya teknik bir arıza yaşamış olabileceğini ifade eden İnan, elektrik tellerine çarpma ihtimalinin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

#3
Foto - 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında çok konuşulacak detay! İki ihtimal üzerinde duruluyor

Kazanın olası nedenlerine ilişkin konuşan İnan, şu ifadeleri kullandı: "Burada en temel sebep ya mekanik ve teknik arıza, ya da elektrik tellerine çarparak helikopterin hakimiyetinin kaybolması olarak değerlendirebiliriz. Düşük görüş, hava koşulu ve rüzgar sıkıntılı görünmüyor. Ya teknik-mekanik bir arıza yaşandı kalkış anında ya da elektrik tellerine çarpma meydana geldi. Potansiyel sebep olarak bunları söyleyebiliriz."

#4
Foto - 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında çok konuşulacak detay! İki ihtimal üzerinde duruluyor

Uzman ismin değerlendirmeleri, kazanın teknik bir problemden veya çevresel bir engelle temastan kaynaklanmış olabileceği ihtimallerini öne çıkardı. Ancak her iki ihtimalin de henüz doğrulanmadığı, kazanın kesin nedeninin resmi incelemeler sonucunda belirleneceği ifade edildi. S-70 tipi helikopterlerin teknik özelliklerine de değinen İnan, hava araçlarının güvenliğinde yaşlarından çok bakım durumlarının belirleyici olduğunu vurguladı.

#5
Foto - 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında çok konuşulacak detay! İki ihtimal üzerinde duruluyor

Helikopterlerin 30 yaşın üzerinde olmasının tek başına güvenlik sorunu anlamına gelmediğini belirten İnan, düzenli bakımları yapılan hava araçlarının uzun yıllar kullanılabileceğini söyledi. İnan, "Yani 30 yaşın üzerinde de olsa her zaman deriz uçaklarda, helikopterlerde, temelde hava araçlarında yaş önemli değildir. Bakımlı olması önemlidir. Bakımlı olduğu müddetçe 60-70 yılda kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında çok konuşulacak detay! İki ihtimal üzerinde duruluyor

Askeri havacılıkta kullanılan hava araçlarının sivil havacılıktakilere kıyasla daha yaşlı olabildiğini belirten İnan, bunun söz konusu helikopterlerin güvensiz olduğu anlamına gelmediğinin altını çizdi. S-70 Black Hawk ailesinin dünya genelinde yaygın olarak kullanılan, orta sınıf, çok maksatlı ve çift motorlu bir helikopter olduğunu anlatan İnan, bu hava araçlarının personel taşıma, ikmal, harici yük taşıma ve arama kurtarma gibi birçok görevde kullanılabildiğini belirtti.

#7
Foto - 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında çok konuşulacak detay! İki ihtimal üzerinde duruluyor

Helikopterin dört palalı ana rotor ve dört palalı kuyruk rotoruna sahip olduğunu aktaran İnan, çift motorlu yapısının önemli bir güvenlik özelliği olduğuna dikkat çekti. İnan, tek motorun arızalanmasının otomatik olarak helikopterin düşeceği anlamına gelmediğini vurgulayarak motorlardan elde edilen gücün ana dişli üzerinden ana rotora, aktarma sistemi aracılığıyla da kuyruk rotoruna iletildiğini anlattı.

#8
Foto - 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında çok konuşulacak detay! İki ihtimal üzerinde duruluyor

Bu sistemlerde meydana gelebilecek mekanik veya teknik sorunların ise uçuş güvenliğini etkileyebileceğini ifade etti. Kazanın aydınlatılmasında helikopterin uçuş verilerinin kritik önem taşıyabileceğini belirten İnan, S-70 tipi helikopterlerde kara kutu bulunabileceğine işaret etti. Geçmişte Sikorsky helikopterlerine uçuş kayıt sistemleri yerleştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını hatırlatan İnan, kazaya karışan helikopterde kara kutu bulunduğunun ise kesin olarak söylenemeyeceğini vurguladı.

#9
Foto - 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında çok konuşulacak detay! İki ihtimal üzerinde duruluyor

İnan, inceleme sürecini şu sözlerle anlattı: "Önce enkaz incelenir, enkaz incelendikten sonra kara kutudaki kokpit ve uçuş veri kayıtları analiz edilir ve en sonunda zaten kaza kırım heyetinin nihai raporu bize sebebini söyler." Kazanın nedenine ilişkin ortaya atılan ihtimallerin, resmi inceleme tamamlanmadan kesin bir sonuca dönüştürülemeyeceği belirtiliyor.

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