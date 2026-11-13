Fatma Betül Sayan Kaya koğuşta ne yapıyor? Eski bakanın cezaevindeki ilk görüşme anları ortaya çıktı

DW Türkçe'nin aktardığı bir diğer ayrıntı ise Kaya'nın cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtilen gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile karşılaşması oldu. İkilinin selamlaştığı, Ersoy'un Kaya'ya "Geçmiş olsun" dediği ileri sürüldü. Habere göre Kaya'nın avukatlığını babası Ramazan Sayan üstlendi. Ramazan Sayan'ın kızını cezaevinde ziyaret ettiği, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olan kardeşi Ömer Fatih Sayan'ın da avukat kimliğiyle görüşmeye gittiği belirtildi. Kaya'nın babası ve kardeşi dışındaki avukatların görüşme taleplerini kabul etmediğinin altı çizildi.