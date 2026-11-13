Fatma Betül Sayan Kaya koğuşta ne yapıyor? Eski bakanın cezaevindeki ilk görüşme anları ortaya çıktı
Fon soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki yaşam koşullarına dair çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 12 metrekarelik tek kişilik bir koğuşta kalan ve özel güvenlik önlemleri altında yalnızca avukat kimliğine sahip babası ile kardeşiyle görüşen Kaya'nın, koğuş bloğundaki diğer kadın mahkumların kapılara vurarak yaptığı protestolardan rahatsız olduğu öğrenildi.