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Fatma Betül Sayan Kaya koğuşta ne yapıyor? Eski bakanın cezaevindeki ilk görüşme anları ortaya çıktı

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Fatma Betül Sayan Kaya koğuşta ne yapıyor? Eski bakanın cezaevindeki ilk görüşme anları ortaya çıktı

Fon soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki yaşam koşullarına dair çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 12 metrekarelik tek kişilik bir koğuşta kalan ve özel güvenlik önlemleri altında yalnızca avukat kimliğine sahip babası ile kardeşiyle görüşen Kaya'nın, koğuş bloğundaki diğer kadın mahkumların kapılara vurarak yaptığı protestolardan rahatsız olduğu öğrenildi.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya koğuşta ne yapıyor? Eski bakanın cezaevindeki ilk görüşme anları ortaya çıktı

İlk görüşmesinde "İki çocuğum var" diyerek ağladığı ve cezaevi koridorlarında tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile selamlaştığı iddia edilen eski bakanın süreci kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Fon soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Silivri'deki cezaevi günlerine ilişkin çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, 6 Kasım'da "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklandığı belirtilen Fatma Betül Sayan Kaya, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun C Blok bölümüne yerleştirildi.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya koğuşta ne yapıyor? Eski bakanın cezaevindeki ilk görüşme anları ortaya çıktı

Kaya'nın yaklaşık 12 metrekare büyüklüğünde tek kişilik bir koğuşta kaldığı, koğuşun yalnızca kendisinin kullanabildiği bir avluya açıldığı ifade edildi. Avlunun sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık tutulduğu, Kaya cezaevine getirilmeden önce koğuşunun temizlendiği aktarıldı. Haberde, Kaya'nın bulunduğu blokta bazı kadın hükümlülerin slogan atarak ve kapılara vurarak protesto gerçekleştirdiği belirtildi. Kaya'nın bu protestolardan rahatsızlık duyduğu da aktarılanlar arasında yer aldı.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya koğuşta ne yapıyor? Eski bakanın cezaevindeki ilk görüşme anları ortaya çıktı

Kaya'nın avukat görüşmeleri sırasında özel önlemler alındığı da ifade edildi. Avukatların tanıklıklarına dayandırılan bilgilere göre ilk görüşmesini C1 kabininde gerçekleştiren Kaya'nın bulunduğu sırada C2 kabinine başka kimse alınmadı. Bir cezaevi görevlisinin kabin dışında beklediği ve görüşme kabininin kapısının kilitlendiği belirtildi. Tanıkların anlatımına göre Kaya, ilk görüşmesinde "İki çocuğum var" diyerek ağladı. Yakındaki kabinlerden birinde bulunan tutuklu Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da Kaya'yı teselli etmeye çalıştığı iddia edildi.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya koğuşta ne yapıyor? Eski bakanın cezaevindeki ilk görüşme anları ortaya çıktı

DW Türkçe'nin aktardığı bir diğer ayrıntı ise Kaya'nın cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtilen gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile karşılaşması oldu. İkilinin selamlaştığı, Ersoy'un Kaya'ya "Geçmiş olsun" dediği ileri sürüldü. Habere göre Kaya'nın avukatlığını babası Ramazan Sayan üstlendi. Ramazan Sayan'ın kızını cezaevinde ziyaret ettiği, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olan kardeşi Ömer Fatih Sayan'ın da avukat kimliğiyle görüşmeye gittiği belirtildi. Kaya'nın babası ve kardeşi dışındaki avukatların görüşme taleplerini kabul etmediğinin altı çizildi.

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Yorumlar

Fatma Ural

Çok yatmaz görürsünüz

Ramazan

Cezaevlerinde haftalık harcama limiti 5000 TL ...
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