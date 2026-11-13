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Konkordato ilan eden Türkiye'nin ünlü tatlıcısında deprem: Milyonlarca lirası fonda kaldı

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Konkordato ilan eden Türkiye'nin ünlü tatlıcısında deprem: Milyonlarca lirası fonda kaldı

Geçtiğimiz günlerde konkordato talebinde bulunan Türkiye'nin ünlü tatlıcısı Özsüt'ün milyonlarca lirasını fona kaptırdığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Konkordato ilan eden Türkiye'nin ünlü tatlıcısında deprem: Milyonlarca lirası fonda kaldı

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Piyasadaki daralma ve ardından gelen fon krizi ekonominin neredeyse her sektörünü derinden sarsarken, tatlı sektöründe köklü markalarıyla bilinen İzmir’de, asırlık Özsüt’ten sonra bir tatlı markasının daha zor duruma düştüğü konuşuluyor.

#2
Foto - Konkordato ilan eden Türkiye'nin ünlü tatlıcısında deprem: Milyonlarca lirası fonda kaldı

Temelleri 1938’de Sefer Usta tarafından İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda 1938 yılında atılan, çok sayıda bayisi ile ulusal bir marka haline gelen Özsüt, geçtiğimiz hafta konkordato talebiyle mahkemeye başvurmuştu.

#3
Foto - Konkordato ilan eden Türkiye'nin ünlü tatlıcısında deprem: Milyonlarca lirası fonda kaldı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen fonlarda parası kalan ünlü bir pastanenin de finansal sıkıntıya girdiği ifade ediliyor.

#4
Foto - Konkordato ilan eden Türkiye'nin ünlü tatlıcısında deprem: Milyonlarca lirası fonda kaldı

Piyasada konuşulanlara göre İzmir Karşıyaka’da faaliyet gösteren ve sektörün önde gelen kuruluşlarından olan bir pastanenin 50 milyon lirasının, tasfiye kapsamına alınan fonlarda kaldığı konuşuluyor.

#5
Foto - Konkordato ilan eden Türkiye'nin ünlü tatlıcısında deprem: Milyonlarca lirası fonda kaldı

Maliyetlerin arttığı bir ortamda yatırım fonlarını uygun finansman ve ücretleri ödeme aracı olarak kullanan birçok küçük ölçekli işletme gibi hareket eden ünlü pastanenin de fon krizi nedeniyle zor günler geçirdiği belirtiliyor.

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