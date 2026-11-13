Konkordato ilan eden Türkiye'nin ünlü tatlıcısında deprem: Milyonlarca lirası fonda kaldı
Geçtiğimiz günlerde konkordato talebinde bulunan Türkiye'nin ünlü tatlıcısı Özsüt'ün milyonlarca lirasını fona kaptırdığı ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Geçtiğimiz günlerde konkordato talebinde bulunan Türkiye'nin ünlü tatlıcısı Özsüt'ün milyonlarca lirasını fona kaptırdığı ortaya çıktı.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Piyasadaki daralma ve ardından gelen fon krizi ekonominin neredeyse her sektörünü derinden sarsarken, tatlı sektöründe köklü markalarıyla bilinen İzmir’de, asırlık Özsüt’ten sonra bir tatlı markasının daha zor duruma düştüğü konuşuluyor.
Temelleri 1938’de Sefer Usta tarafından İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda 1938 yılında atılan, çok sayıda bayisi ile ulusal bir marka haline gelen Özsüt, geçtiğimiz hafta konkordato talebiyle mahkemeye başvurmuştu.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen fonlarda parası kalan ünlü bir pastanenin de finansal sıkıntıya girdiği ifade ediliyor.
Piyasada konuşulanlara göre İzmir Karşıyaka’da faaliyet gösteren ve sektörün önde gelen kuruluşlarından olan bir pastanenin 50 milyon lirasının, tasfiye kapsamına alınan fonlarda kaldığı konuşuluyor.
Maliyetlerin arttığı bir ortamda yatırım fonlarını uygun finansman ve ücretleri ödeme aracı olarak kullanan birçok küçük ölçekli işletme gibi hareket eden ünlü pastanenin de fon krizi nedeniyle zor günler geçirdiği belirtiliyor.
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