Binlerce kilometre ötedeki ülke Türkiye'nin kapısını çalıp flaş teklifi yaptı: Teknoloji transferi istiyoruz

Diop, Mali’nin kendisini dışa bağımlı bırakan ortaklıklardan adım adım uzaklaşmak istediğini söyledi; Türkiye’nin “bu dönemin bütün güçlüklerine rağmen” Mali’nin yanında durduğunu vurguladı. Bamako’nun beklentisi savunmayla sınırlı değil: Bakan, Türk şirketlerini enerji, tarım ve sağlık başta olmak üzere her alanda Mali’de çalışmaya çağırdı. Türk Hava Yolları’nın Bamako seferlerini geçici olarak durdurmasından duyduğu üzüntüyü de dile getiren Diop, seferlerin yeniden başlaması için gerekli kararın kısa sürede alınmasını umduğunu kaydetti.