Binlerce kilometre ötedeki ülke Türkiye'nin kapısını çalıp flaş teklifi yaptı: Teknoloji transferi istiyoruz
Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop, savunma alanında Türkiye'den teknoloji transferi talep ettiklerini söyledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop, savunma alanında Türkiye'den teknoloji transferi talep ettiklerini söyledi.
Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop, Türkiye ile savunma iş birliğinde artık yalnızca sistem satın almak istemediklerini, teknoloji transferini önceliklendirdiklerini açıkladı.
Diop’un 10 Kasım’da Bamako’daki BAMEX 2026 Savunma ve Güvenlik Fuarı’nda Anadolu Ajansı’na (AA) verdiği mesajı, bir gün sonra Mali Ulusal Güvenlik Konseyi Daimi Sekreteri emekli Tümgeneral Yamoussa Camara’nın “Türk savunma teknolojileri ordumuzun kapasitesini artırabilir” sözleri izledi.
Açıklamalar, Baykar’ın jet motorlu insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’yı fuarda Mali bayrağıyla sergilediği günlerde geldi. Ne Baykar ne de Bamako yönetimi KIZILELMA için bir sipariş duyurdu; ancak Mali’nin en üst düzey iki isminin aynı fuarda Ankara’ya verdiği mesaj, ilişkinin hazır alımdan ortak kabiliyet geliştirmeye taşınmak istendiğini gösteriyor.
AA’ya konuşan Diop, geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Assimi Goïta yönetiminde savunma ve güvenlik güçlerinin donatılması, teknoloji transferi ve yerli savunma sanayisinin geliştirilmesi konusunda net tercihler yapıldığını belirtti. Bakan, hedefi şöyle özetledi: “İleri teknoloji ve teçhizat edinmek istiyoruz, aynı zamanda teknoloji transferi de istiyoruz. Kendi kapasitemizi geliştirmek için Türkiye gibi ortaklarla çalışmak istiyoruz.”
Diop, Mali’nin kendisini dışa bağımlı bırakan ortaklıklardan adım adım uzaklaşmak istediğini söyledi; Türkiye’nin “bu dönemin bütün güçlüklerine rağmen” Mali’nin yanında durduğunu vurguladı. Bamako’nun beklentisi savunmayla sınırlı değil: Bakan, Türk şirketlerini enerji, tarım ve sağlık başta olmak üzere her alanda Mali’de çalışmaya çağırdı. Türk Hava Yolları’nın Bamako seferlerini geçici olarak durdurmasından duyduğu üzüntüyü de dile getiren Diop, seferlerin yeniden başlaması için gerekli kararın kısa sürede alınmasını umduğunu kaydetti.
Eski savunma bakanı olan Camara ise fuarı gezdikten sonra AA’ya yaptığı değerlendirmede meseleyi asker sayısı üzerinden anlattı. Mali ordusunun kapasitesinin ihtiyaçların altında kaldığını, her ülkenin ordusunu bütçesine göre şekillendirmek zorunda olduğunu belirten Camara, insan gücüne teknolojinin imkânları eklenebilirse bunun önemli bir kazanım olacağını söyledi.
Camara, yüz ölçümü 1,24 milyon kilometrekareyi aşan ülkenin güvenliğini sağlamanın büyük kaynak gerektirdiğini hatırlattı ve insansız hava araçlarının Mali ordusunun sahadaki etkinliğine katkısına dikkat çekti. Mali, Burkina Faso ve Nijer’in oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı (AES) içindeki askerî iş birliğini “vazgeçilmez” ama tek başına yetersiz bulan Camara, üç ülkenin ortak çabasının Türkiye ile iş birliği yapılarak güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
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