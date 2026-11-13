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İtalya'da beklenmedik gelişme: Türk çeliğine el koydular

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İtalya'da beklenmedik gelişme: Türk çeliğine el koydular

Türkiye'den İtalya'ya gönderilen 5 milyon euroluk çeliğe el konuldu. El konulma gerekçesi Avrupa Kamu Savcılığı'na gelen ihbarla ortaya çıktı.

#1
Foto - İtalya'da beklenmedik gelişme: Türk çeliğine el koydular

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi'nin (EPPO) talebi üzerine, Türkiye'den yapılan bazı ithalatlarla ilgili gümrük dolandırıcılığı iddialarına yönelik bir soruşturma kapsamında Napoli Limanı’nda 5 milyon Euro'dan fazla değerde çelik ürününe el konuldu.

#2
Foto - İtalya'da beklenmedik gelişme: Türk çeliğine el koydular

EPPO’nun resmi sitesinden yapılan açıklamada, Napoli Ekonomik ve Mali Polis Birimi (Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli) ve İtalyan Gümrük ve Tekel Ajansı'nın (ADM) Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (Direzione Territoriale Campania – Ufficio Antifrode) tarafından toplam Türkiye’den gönderilen 454 paket çelik ürün ele geçirildi. EPPO, ithalat işlemlerine dahil olan şirketlerin ofis ve tesislerinde arama yaptı. Çelik ürünlerinin yanı sıra şirket merkezlerinde bulunan bazı elektronik cihazlara da el konuldu.

#3
Foto - İtalya'da beklenmedik gelişme: Türk çeliğine el koydular

EPPO, yapılan bir ihbar üzerine bu soruşturmanın açıldığını, ihbarın metal işleme sektöründe faaliyet gösteren bir İtalyan şirketi tarafından Temmuz 2026'da gerçekleştirilen iki çelik ürün ithalatıyla ilgili olduğunu belirtti.

#4
Foto - İtalya'da beklenmedik gelişme: Türk çeliğine el koydular

Türkiye’de üretilen çelik rulolarda, malzemelerin "çinko kaplı çelik ürünler” olarak beyan edildiği vurgulandı. Bu sınıflandırmanın AB'ye yapılan belirli çelik ithalatında ek vergilerden muaf tutulmalarını sağladığını, bu yönde bir aldatmacaya gidildiğini iddia eden EPPO, fiziksel inceleme ve laboratuvar analizlerinde çelik ürünlerinin beyan edilen sınıflandırmaya uymadığının ortaya çıktığı ifade edildi.

#5
Foto - İtalya'da beklenmedik gelişme: Türk çeliğine el koydular

EPPO'nun belirttiğine göre, ithalat için kullanılan gümrük sınıflandırmasının “uygulanabilir ek vergilerden ve ilgili KDV'den kaçınmak amacıyla yapıldığı ve bunun da AB ve ulusal bütçelere yaklaşık 3,5 milyon Euro zarar verdiği” iddia edildi.

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