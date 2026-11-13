İtalya'da beklenmedik gelişme: Türk çeliğine el koydular

EPPO’nun resmi sitesinden yapılan açıklamada, Napoli Ekonomik ve Mali Polis Birimi (Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli) ve İtalyan Gümrük ve Tekel Ajansı'nın (ADM) Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (Direzione Territoriale Campania – Ufficio Antifrode) tarafından toplam Türkiye’den gönderilen 454 paket çelik ürün ele geçirildi. EPPO, ithalat işlemlerine dahil olan şirketlerin ofis ve tesislerinde arama yaptı. Çelik ürünlerinin yanı sıra şirket merkezlerinde bulunan bazı elektronik cihazlara da el konuldu.