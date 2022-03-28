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Medya
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Teşkilat'ta ayrılık! Diziye veda etti

2022-03-28 10:13:49
Teşkilat'ta ayrılık! Diziye veda etti

TRT1'de Pazar günlerine damga vuran Teşkilat dizisinde heyecan tam gaz devam ederken sürpriz bir ayrılık izleyenleri üzdü.

#1
Foto - Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan sevilen yapım bilindiği üzere önemli reyting oranlarına ulaşıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan sevilen yapım bilindiği üzere önemli reyting oranlarına ulaşıyor.

#2
Foto - 39. Bölümde Yıldırım'ın tuzağına düşen Mete Başkan vurularak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ölüp ölmeyeceği merakla takip ediliyordu.

39. Bölümde Yıldırım'ın tuzağına düşen Mete Başkan vurularak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ölüp ölmeyeceği merakla takip ediliyordu.

#3
Foto - Mete Başkan karakteri son yayınlanan bölüm itibariyle kesin olarak öldü ve senaryo gereği cenazesi kaldırıldı. Mete Başkan karakterini oynayan başarılı oyuncu Mesut Akusta böylelikle diziden ayrılmış oldu.

Mete Başkan karakteri son yayınlanan bölüm itibariyle kesin olarak öldü ve senaryo gereği cenazesi kaldırıldı. Mete Başkan karakterini oynayan başarılı oyuncu Mesut Akusta böylelikle diziden ayrılmış oldu.

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