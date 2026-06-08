Kesenin ağzı açıldı, tam 125 adet ölümcül AMRAAM füzesi alınacak: Hepsi de F-16’lara takılacak

Bulgaristan, Sovyet döneminden kalma eskiyen MiG-29 savaş uçaklarını tamamen hangara çekerek hava kuvvetlerini NATO standartlarına uyumlu hale getirmek adına ABD'den 957 milyon dolarlık dev bir füze paketi satın alıyor. ABD Savunma Güvenlik İş Birliği Ajansı (DSCA) tarafından onaylanan tarihi anlaşma kapsamında Sofya yönetimi, modernize ettiği F-16 Block 70 filosu için 180 kilometre menzilli 125 adet AIM-120C-8 AMRAAM görüş ötesi füzesi tedarik edecek. İlk sekiz jeti geçtiğimiz aylarda teslim alan komşunun bu son mühimmat hamlesiyle birlikte, ABD'den yürüttüğü F-16 modernizasyon programının toplam bütçesi 2,63 milyar dolara ulaşmış oldu.