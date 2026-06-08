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Tarım
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Türkiye'nin tarım devinden flaş karar: 'Vazgeçtik' diyerek duyurdular
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Türkiye'nin tarım devinden flaş karar: 'Vazgeçtik' diyerek duyurdular

Türkiye'nin önemli sebze ve meyve üreticilerinden birisi olan Frigo-Pak dikkat çeken bir karara imza attı. 42 yıllık tarım devi enginar üretimi işinden vazgeçildiğini ve yeni üretim için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

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Foto - Türkiye'nin tarım devinden flaş karar: 'Vazgeçtik' diyerek duyurdular

Bursa İnegöl'deki 30 bin metrekare büyüklüğündeki tesislerinde konserve meyve/sebze, dondurulmuş gıdalar ve meyve suyu üretimi yapan Frigo-Pak, olağanüstü iklim koşulları, artan maliyet ve piyasa belirsizliği ile jeopolitik gelişmeler doğrultusunda yeni kararlar aldığını açıkladı.

#2
Foto - Türkiye'nin tarım devinden flaş karar: 'Vazgeçtik' diyerek duyurdular

Fripp ve Sunpride markası ile üretim ve satış yapan, ayrıca beş kıtada 30 ülkeye ihracat gerçekleştiren 42 yıllık meyve devi, on binlerce üreticiyi doğrudan ilgilendiren bir kararla enginarda arazi kiralayarak üretim yapma faaliyetini durdurduğunu açıkladı.

#3
Foto - Türkiye'nin tarım devinden flaş karar: 'Vazgeçtik' diyerek duyurdular

Şirket ayrıca 20 yıllığına kiraladığı İzmir Torbalı’da yaklaşık 850 bin metrekare, İzmir Tire’de yaklaşık 950 bin metrekare olmak üzere 1 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki arazilerde gerekli altyapı ve arazi hazırlık çalışmaları tamamlandığını duyurdu.

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Foto - Türkiye'nin tarım devinden flaş karar: 'Vazgeçtik' diyerek duyurdular

Frigo-Pak, yaklaşık 1.300 dekarlık üretim sahasında başlatılan kalp ve çanak enginar üretiminde hasat sezonunun bu ay içinde tamamlanacağı açıklarken, sezonda bölgede meydana gelen ve makul öngörü sınırlarının ötesinde gelişen olumsuz iklimsel koşulları, üretim maliyetleri, iş gücü temini, tedarik süreçleri ve ürün verimliliği nedeniyle kiraladığı sahalarda doğrudan yürütülen yıllık enginar üretim faaliyetlerinin yeni üretim döneminde durduracağını duyurdu. Buna karşılık hammadde arz güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla sözleşmeli üreticilere ait sahalar üzerinden sözleşmeli tarım modeli kapsamında üretime devam edilecek.

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Foto - Türkiye'nin tarım devinden flaş karar: 'Vazgeçtik' diyerek duyurdular

Şeftali, kayısı ve erik plantasyon yatırımları için üç etap halinde toplam yaklaşık 3 bin dönümlük alanda üretim yapmayı planlayan meyve devi, 20 yıllığına kiraladığı İzmir Torbalı’da yaklaşık 850 bin metrekare, İzmir Tire’de yaklaşık 950 bin metrekare olmak üzere 1 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki arazide gerekli altyapı ve hazırlık çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

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Foto - Türkiye'nin tarım devinden flaş karar: 'Vazgeçtik' diyerek duyurdular

Şirket, kiralanan sahalara yaklaşık 95 bin adet lisanslı sarı şeftali (endüstriyel ) fidanı dikti. Kayısı üretimine ilişkin üretim ve pazar koşullarının henüz istenilen düzeyde netleşmemiş olması nedeniyle bu aşamada yeni bir yatırım kararı alınmadığı, fizibilite çalışmaları ile üretim ve pazar koşullarına ilişkin değerlendirmelerin sürdürüldüğü açıklandı. Kayısı plantasyonu için ayrılan alanların bir bölümünde, mevcut piyasa koşulları ve ekonomik verimlilik kriterleri dikkate alınarak daha uygun olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 bin adet mürdüm erik fidanı dikildi. KAYNAK: TEKREFERANS

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