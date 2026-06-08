Türkiye'nin tarım devinden flaş karar: 'Vazgeçtik' diyerek duyurdular

Frigo-Pak, yaklaşık 1.300 dekarlık üretim sahasında başlatılan kalp ve çanak enginar üretiminde hasat sezonunun bu ay içinde tamamlanacağı açıklarken, sezonda bölgede meydana gelen ve makul öngörü sınırlarının ötesinde gelişen olumsuz iklimsel koşulları, üretim maliyetleri, iş gücü temini, tedarik süreçleri ve ürün verimliliği nedeniyle kiraladığı sahalarda doğrudan yürütülen yıllık enginar üretim faaliyetlerinin yeni üretim döneminde durduracağını duyurdu. Buna karşılık hammadde arz güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla sözleşmeli üreticilere ait sahalar üzerinden sözleşmeli tarım modeli kapsamında üretime devam edilecek.