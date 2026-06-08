Türkiye'nin tarım devinden flaş karar: 'Vazgeçtik' diyerek duyurdular

Şirket, kiralanan sahalara yaklaşık 95 bin adet lisanslı sarı şeftali (endüstriyel ) fidanı dikti. Kayısı üretimine ilişkin üretim ve pazar koşullarının henüz istenilen düzeyde netleşmemiş olması nedeniyle bu aşamada yeni bir yatırım kararı alınmadığı, fizibilite çalışmaları ile üretim ve pazar koşullarına ilişkin değerlendirmelerin sürdürüldüğü açıklandı. Kayısı plantasyonu için ayrılan alanların bir bölümünde, mevcut piyasa koşulları ve ekonomik verimlilik kriterleri dikkate alınarak daha uygun olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 bin adet mürdüm erik fidanı dikildi. KAYNAK: TEKREFERANS