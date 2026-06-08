Ahmed, savaş nedeniyle ülkenin altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğünün, enerji üretim, iletim ve dağıtım altyapısının yeniden inşa edilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu kapsamda enerji sektörüne yönelik bazı altyapı bileşenlerinin Türkiye'den tedarik edildiğini de dile getirdi. İki ülke arasındaki "tarihsel" ve "dostane" ilişkiye de dikkati çeken Ahmed, şunları kaydetti: "Bunu geliştirmek istiyoruz. Çatışmalar nedeniyle ülkeden ayrılan Türk yatırımcıların geri dönmesini istiyoruz. Şu anda toparlanıyoruz ve ülkemizi yeniden inşa ediyoruz. İhtiyaç duydukları her konuda kendilerine kolaylık sağlayacağız, onları koruyacağız, güvenliklerini temin edeceğiz. Bölgeler artık barışa doğru ilerliyor. Barış öncesinde ihtiyaç duyduğumuz kalkınmayı istikrara kavuşturuyoruz. Toparlanıyoruz, ülkemizi yeniden inşa ediyoruz. Büyük fırsatlar var. Özellikle Türk yatırımcılarla ilgileniyoruz." Ahmed, Türkiye'nin Sudan'a desteğinin "sözde kalmadığını, somut şekilde sahaya yansıdığını" da sözlerine ekledi.