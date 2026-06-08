Sudan Başbakan Danışmanı Hüseyin el-Hafyan da Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Sudan'ın Akdeniz ülkesi Mısır'a yakınlığı ve Afrika'daki komşuluk ilişkileriyle stratejik konumda yer aldığını söyledi. el-Hafyan, "Son derece stratejik bir konumdayız. Bunu enerji için bir koridor olarak görüyoruz." dedi. Türkiye ile Sudan arasında uzun yıllara dayanan güçlü bir siyasi irade bulunduğunu belirten el-Hafyan, şöyle devam etti: "Eksik olan halka ise uygulama. Çok sayıda işbirliğimiz ve mutabakat zaptımız var. Ancak uygulama istenen düzeyde değil. Bu nedenle bu kez özellikle Türkiye ile işbirliği için kapsamlı bir çalışma yöntemi ortaya koyduk. Temel fikir, Sudan ve Türkiye'den her iki tarafın yer alacağı bir yürütme komitesinin kurulması. Bu komitenin uygulamayı takip etmesi ve söylediğimizin, yazıya döktüğümüzün eyleme dönüşmesini sağlamasıdır. Artık mesele sözler değil, her iki ülkeye de fayda sağlayacak somut eylemler ve büyük projeler." el-Hafyan, Türk yatırımcılara da seslenerek, "Mesajımız şu: Sudan size açık. Kalplerimiz ve zihinlerimiz... Yatırımcıları açık kalplerle ve açık kollarla Sudan'a davet ediyoruz." ifadesini kullandı.