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Ses hızının 3 katına çıkan süpersonik füze dehşet saçtı! Nükleer denizaltıları suyun altından vurdu
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Ses hızının 3 katına çıkan süpersonik füze dehşet saçtı! Nükleer denizaltıları suyun altından vurdu

Rusya Donanması’nın en gizemli ve en yeni ölüm makinelerinden biri olan Project 885M Yasen-M sınıfı nükleer denizaltısı Arkhangelsk (K-564), Barents Denizi'nde düzenlediği gövde gösterisiyle NATO'ya adeta gözdağı verdi. Gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında su yüzeyine hiç çıkmadan, tamamen gizli bir konumdan P-800 Oniks tipi süpersonik gemisavar füzesini ateşleyen denizaltı, 200 kilometreden fazla uzaktaki düşman savaş gemisi maketini tam isabetle imha etti. Ses hızının tam 2,9 katına ulaşabilen ve radarlara yakalanmayan bu ölümcül silahın su altından fırlatılma anına ait görüntüler, Kuzey Kutbu çevresindeki askeri rekabetin ne denli tehlikeli bir boyuta ulaştığını bir kez daha kanıtladı.

#1
Foto - Ses hızının 3 katına çıkan süpersonik füze dehşet saçtı! Nükleer denizaltıları suyun altından vurdu

Rusya'nın en yeni nükleer denizaltılarından biri olan Arkhangelsk (K-564), dün Barents Denizi'nde gerçekleştirilen tatbikat sırasında su altından ateşlediği süpersonik seyir füzesiyle 200 kilometreden daha uzaktaki hedefi vurdu. Rus Kuzey Filosu tarafından duyurulan atış, son dönemde Arktik bölgesinde gerçekleştirilen en dikkat çekici askeri gösterilerden biri olarak değerlendiriliyor.

#2
Foto - Ses hızının 3 katına çıkan süpersonik füze dehşet saçtı! Nükleer denizaltıları suyun altından vurdu

Rusya'nın Project 885M Yasen-M sınıfına ait Arkhangelsk denizaltısı, tatbikat kapsamında su yüzeyine çıkmadan Oniks tipi gemisavar seyir füzesini ateşledi. Rus Kuzey Filosu tarafından yapılan açıklamaya göre füze, düşman savaş gemisini temsil eden deniz hedefini başarıyla vurdu. Atış bölgesi önceden sivil gemi ve hava trafiğine kapatıldı.

#3
Foto - Ses hızının 3 katına çıkan süpersonik füze dehşet saçtı! Nükleer denizaltıları suyun altından vurdu

Uzmanlara göre tatbikatın en dikkat çekici yönü, füzenin tamamen gizli bir konumdan, denizaltı suyun altındayken fırlatılması oldu. Bu yöntem, saldırıyı gerçekleştiren platformun yerinin tespit edilmesini zorlaştırırken, modern deniz savaşlarında önemli bir avantaj sağlıyor.

#4
Foto - Ses hızının 3 katına çıkan süpersonik füze dehşet saçtı! Nükleer denizaltıları suyun altından vurdu

Atışta kullanılan P-800 Oniks füzesi ses hızının yaklaşık 2,9 katına ulaşabiliyor. Füzenin azami menzilinin 600 kilometreye kadar çıkabildiği belirtilirken, tatbikatta hedefin 200 kilometreden fazla uzaklıkta olduğu açıklandı.

#5
Foto - Ses hızının 3 katına çıkan süpersonik füze dehşet saçtı! Nükleer denizaltıları suyun altından vurdu

Arkhangelsk denizaltısı Aralık 2024'te Rus Donanması'na katıldı ve Ocak 2025'te Kuzey Filosu bünyesinde göreve başladı. Yaklaşık 13 bin 800 ton su altı deplasmanına sahip olan denizaltı, düşük akustik izi sayesinde tespit edilmesi zor platformlar arasında gösteriliyor. Ayrıca Oniks füzelerinin yanı sıra Zircon hipersonik füzelerini de taşıyabilecek kapasiteye sahip bulunuyor.

#6
Foto - Ses hızının 3 katına çıkan süpersonik füze dehşet saçtı! Nükleer denizaltıları suyun altından vurdu

Rus askeri kaynakları tatbikatı rutin eğitim faaliyeti olarak tanımlasa da, yayımlanan görüntüler ve yapılan açıklamalar, Moskova'nın Arktik bölgesindeki denizaltı kabiliyetlerini sergileme amacı taşıdığı yönünde yorumlara neden oldu. Özellikle NATO ile Rusya arasındaki rekabetin yoğunlaştığı Kuzey Kutbu çevresindeki sularda gerçekleştirilen bu tür tatbikatlar yakından takip ediliyor.

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Foto - Ses hızının 3 katına çıkan süpersonik füze dehşet saçtı! Nükleer denizaltıları suyun altından vurdu

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