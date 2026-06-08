Ses hızının 3 katına çıkan süpersonik füze dehşet saçtı! Nükleer denizaltıları suyun altından vurdu

Rusya Donanması’nın en gizemli ve en yeni ölüm makinelerinden biri olan Project 885M Yasen-M sınıfı nükleer denizaltısı Arkhangelsk (K-564), Barents Denizi'nde düzenlediği gövde gösterisiyle NATO'ya adeta gözdağı verdi. Gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında su yüzeyine hiç çıkmadan, tamamen gizli bir konumdan P-800 Oniks tipi süpersonik gemisavar füzesini ateşleyen denizaltı, 200 kilometreden fazla uzaktaki düşman savaş gemisi maketini tam isabetle imha etti. Ses hızının tam 2,9 katına ulaşabilen ve radarlara yakalanmayan bu ölümcül silahın su altından fırlatılma anına ait görüntüler, Kuzey Kutbu çevresindeki askeri rekabetin ne denli tehlikeli bir boyuta ulaştığını bir kez daha kanıtladı.