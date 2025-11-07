Terörsüz Türkiye sürecinde istenmeyen gelişme! MİT alarma geçti

  • İSTANBUL
Yücel Kaya
Türkiye’nin “terörsüz gelecek” vizyonu doğrultusunda PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararı umut yaratmıştı. Ancak sürecin seyrini gölgeleyen bir iddia gündeme geldi. Bazı örgüt mensuplarının, ağır silahlarıyla birlikte Suriye’deki YPG saflarına geçtiği öne sürüldü. Bu durumun, barış sürecinin ruhuna zarar verebileceği değerlendirilirken, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın gelişmeleri adım adım izlediği ve tüm hareketliliği titizlikle raporladığı belirtildi.

Türkiye'de yarım asırdır devam eden ve her anlamda ülkemize zarar veren terör örgütü PKK'nın faaliyetleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin göstermiş olduğu yoğun çaba ile son buldu.

'Terörsüz Türkiye Yüzyılı' olarak adlandırılan süreç için TBMM'de büyük mesai harcıyor. Türkiye'nin her bölgesinde istikrar, huzur ve barışın gelmesi için atılan adım, örgüt mensuplarının yaptığı son hamle ile süreci sekteye uğratabileceği yönünde algı oluşturdu.

PKK SİLAHLARIYLA YPG ORDUSUNA KATILIYOR! Terörsüz Türkiye süreci kapsamında alınan kararlarla birlikte 11 Temmuz 2025 tarihinde Süleymaniye şehrinde PKK'nın silah bırakma eylemi gerçekleşti. Bu adım sürecin olumlu ilerlemesine sebep oldu.

Ancak son günlerde yaşanan gelişmeler, barış süreci ruhuna aykırı olarak değerlendirildi. Zira silah bırakması beklenen örgüt mensuplarının, ağır silahlarla birlikte YPG ordusuna katıldığı öğrenildi.

SURİYE SINIRINDA TEHDİT! PKK terör örgütünün silah bırakma kararına uymayan örgüt mensupları, Türkiye ve Irak'taki kamplardan ağır silahlarıyla birlikte ayrılarak YPG saflarına katılmaya başladı. Hem Suriye yeni yönetimini hem de sınırlarımızı tehdit eden ve YPG'nin bir kolu olarak bilinen SDG içinde yaşanan bu hareketliliğin, barış süreci için büyük tehdit oluşturduğu ifade edildi.

MİT TÜM ADIMLARI RAPORLUYOR! Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, PKK terör örgütü mensuplarının attığı tüm adımlar, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından titizlikle takip edilip etraflıca raporlanıyor.

Barış süreci ruhuna zarar verecek tüm girişimler, atılan her adım dikkatle izleniyor ve kayıt altına alınıyor.

'TÜM YAPILAR SİLAHSIZLANMALIDIR!' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, barış sürecinin ilk adımları atılırken; 'PKK'nın hiçbir şart ileri sürmeksizin feshini kararlaştırması ertelenemez. Suriye'deki uzantıları da dahil olmak üzere tüm yapılar silahsızlanmalıdır' ifadesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; 'Verilen sözlerin tutulup tutulmadığının takibini yapacağız' söylemi, İmralı heyetine tekrardan hatırlatılarak, sürece zarar verecek herhangi bir adımın atılmaması istendi.

