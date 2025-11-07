Yücel Kaya Giriş Tarihi: Terörsüz Türkiye sürecinde istenmeyen gelişme! MİT alarma geçti
Türkiye’nin “terörsüz gelecek” vizyonu doğrultusunda PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararı umut yaratmıştı. Ancak sürecin seyrini gölgeleyen bir iddia gündeme geldi. Bazı örgüt mensuplarının, ağır silahlarıyla birlikte Suriye’deki YPG saflarına geçtiği öne sürüldü. Bu durumun, barış sürecinin ruhuna zarar verebileceği değerlendirilirken, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın gelişmeleri adım adım izlediği ve tüm hareketliliği titizlikle raporladığı belirtildi.