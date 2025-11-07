Terörsüz Türkiye sürecinde istenmeyen gelişme! MİT alarma geçti

SURİYE SINIRINDA TEHDİT! PKK terör örgütünün silah bırakma kararına uymayan örgüt mensupları, Türkiye ve Irak'taki kamplardan ağır silahlarıyla birlikte ayrılarak YPG saflarına katılmaya başladı. Hem Suriye yeni yönetimini hem de sınırlarımızı tehdit eden ve YPG'nin bir kolu olarak bilinen SDG içinde yaşanan bu hareketliliğin, barış süreci için büyük tehdit oluşturduğu ifade edildi.