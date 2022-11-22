Terleme deyip geçmeyin! Bu belirtiler varsa hemen doktora gitmelisiniz

Terleme sebeplerinin teşhisi hakkında da detaylandırmalarda bulunan Doç. Dr. Yücel, gece terlemenin önemli bir kriter olduğunu söyledi. Yücel açıklamalarına şöyle devam etti: “Bizim için iki kritik durum söz konusudur, bu terleme sadece el, koltukaltı ve yüz bölgesi ile sınırlı ise ve geceleri olmuyorsa bu tip hastalarda cerrahi tedavi ile hem etkili hem de kalıcı bir tedavi sağlamış oluyoruz. Eğer gece terlemesi varsa bu başka bir rahatsızlıktan kaynaklandığını gösterir. Genelde sebebi bilinmiyor. Sebebi bilinmiyorsa bizim çok ciddi faydamız olabiliyor. Ancak hormonsal veya başka bir hastalığa bağlı olduğu zaman sadece el, koltukaltı ve yüz ile sınırlı olmuyor vücudun geneli ile ilgili oluyor, böyle bir durumda da cerrahi tedavi yapmıyoruz. Terlemeye neden olan alt rahatsızlık giderildikten sonra zaten terleme sorunu ortadan kalkıyor. İlaç tedavisi de mümkün ancak tedavi sadece terleme ile ilgili etki etmiyor bunun yanında diğer sistemlere de etki ediyor. Buna bağlı olarak da kişilerde rahatsız olma durumu söz konusu. Bu yüzden genelde terleme ile ilgili tedavide sebebi de belli değilse eğer ilaç tedavisinden daha çok en iyi şekilde fayda sağlayan cerrahi yöntem tercih edilmelidir.”