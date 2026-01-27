Tencere yuvarlandı kapağını buldu! 28 Şubatçı Ertuğrul Özkök, malum kanalda işe başladı
Yıllarca köşe başlarını tutarak milletin değerlerine savaş açan, 28 Şubat karanlığının baş aktörlerinden Ertuğrul Özkök’ün yeni adresi şaşırtmadı.
Yıllarca köşe başlarını tutarak milletin değerlerine savaş açan, 28 Şubat karanlığının baş aktörlerinden Ertuğrul Özkök’ün yeni adresi şaşırtmadı.
"Vay şerefsiz" manşetleriyle zihinlere kazınan, vesayet döneminin kalemşoru Özkök, kendi zihniyetine uygun bir liman bularak Sözcü TV’ye kapağı attı.
Müslüman Türk milletinin inancına, başörtüsüne ve milli iradeye her fırsatta saldıran, darbe şakşakçılığıyla dolu kirli bir geçmişe sahip olan Ertuğrul Özkök, "Günün Ruhu" programıyla ekranlara döndü.
Milletin ferasetiyle ana akım medyadan silinen Özkök, şimdi de kendisi gibi her fırsatta milli ve manevi değerlere saldırmayı görev edinen Sözcü TV çatısı altında boy gösterecek.
Gazeteci İpek Özbey ile program yapacak olan Özkök'ün, Türkiye düşmanlığında tescilli bir kanalda yer bulması, "tencere yuvarlandı kapağını buldu" yorumlarını da beraberinde getirdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23