SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Tencere yuvarlandı kapağını buldu! 28 Şubatçı Ertuğrul Özkök, malum kanalda işe başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tencere yuvarlandı kapağını buldu! 28 Şubatçı Ertuğrul Özkök, malum kanalda işe başladı

Yıllarca köşe başlarını tutarak milletin değerlerine savaş açan, 28 Şubat karanlığının baş aktörlerinden Ertuğrul Özkök’ün yeni adresi şaşırtmadı.

1
#1
Foto - Tencere yuvarlandı kapağını buldu! 28 Şubatçı Ertuğrul Özkök, malum kanalda işe başladı

"Vay şerefsiz" manşetleriyle zihinlere kazınan, vesayet döneminin kalemşoru Özkök, kendi zihniyetine uygun bir liman bularak Sözcü TV’ye kapağı attı.

#2
Foto - Tencere yuvarlandı kapağını buldu! 28 Şubatçı Ertuğrul Özkök, malum kanalda işe başladı

Müslüman Türk milletinin inancına, başörtüsüne ve milli iradeye her fırsatta saldıran, darbe şakşakçılığıyla dolu kirli bir geçmişe sahip olan Ertuğrul Özkök, "Günün Ruhu" programıyla ekranlara döndü.

#3
Foto - Tencere yuvarlandı kapağını buldu! 28 Şubatçı Ertuğrul Özkök, malum kanalda işe başladı

Milletin ferasetiyle ana akım medyadan silinen Özkök, şimdi de kendisi gibi her fırsatta milli ve manevi değerlere saldırmayı görev edinen Sözcü TV çatısı altında boy gösterecek.

#4
Foto - Tencere yuvarlandı kapağını buldu! 28 Şubatçı Ertuğrul Özkök, malum kanalda işe başladı

Gazeteci İpek Özbey ile program yapacak olan Özkök'ün, Türkiye düşmanlığında tescilli bir kanalda yer bulması, "tencere yuvarlandı kapağını buldu" yorumlarını da beraberinde getirdi.

#5
Foto - Tencere yuvarlandı kapağını buldu! 28 Şubatçı Ertuğrul Özkök, malum kanalda işe başladı



Yorumlar

1 isi

Tam yeri Mendebur ruhsuz yersiz Karşılıksız ortam söz ve dusuncelerin monolog u , fosil den zirvalar tam uygun bi tabela

099

Yediği içtiği haram olunca , Icraatda fitne ve bozgunculuk olur..

