“Mağduriyet” tiyatrosunda yeni perde: Yaprak sarmasıyla şov yapan Altaylı’dan “mutfak” edebiyatı
Cumhurbaşkanına yönelik tehdit dili ve küstah tavırları nedeniyle yargı önünde hesap veren, tahliyesinin ardından ise "mazlum" postuna bürünen Fatih Altaylı, yayınladığı ilk videoda akıllara zarar açıklamalara imza attı. Devletin polisini kapısında gördüğü anı anlatırken "yaprak sarması yapıyordum" diyerek mutfak üzerinden duygu sömürüsüne soyunan Altaylı, yine asıl suçunu unutturup magazin peşine düştü.