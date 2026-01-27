  • İSTANBUL
"Mağduriyet" tiyatrosunda yeni perde: Yaprak sarmasıyla şov yapan Altaylı'dan "mutfak" edebiyatı
Cumhurbaşkanına yönelik tehdit dili ve küstah tavırları nedeniyle yargı önünde hesap veren, tahliyesinin ardından ise "mazlum" postuna bürünen Fatih Altaylı, yayınladığı ilk videoda akıllara zarar açıklamalara imza attı. Devletin polisini kapısında gördüğü anı anlatırken "yaprak sarması yapıyordum" diyerek mutfak üzerinden duygu sömürüsüne soyunan Altaylı, yine asıl suçunu unutturup magazin peşine düştü.

Hukuku hiçe sayan, devletin en üst makamını pervasızca hedef alan açıklamaları nedeniyle aylarca parmaklıklar ardında kalan Fatih Altaylı, tahliye sonrası "günah çıkarma" seanslarına başladı. YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videoda, Haziran ayında gözaltına alınış sürecini adeta bir dizi senaryosu kıvamında anlatan Altaylı, toplumun zekasıyla dalga geçercesine "evde yaprak sarması sararken alındığını" iddia etti.

Hakkındaki "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasını ve yargılandığı ağır maddeyi bir kenara bırakan Altaylı; ocağa koyduğu tencereden, evindeki yabancı öğrencilerden ve üzerindeki lacivert gömlekten bahsederek asıl meseleyi sulandırmaya çalıştı.

"Eşimle vedalaşamadım, telefonuma izin vermediler" diyerek Türk polisini "nezaketsiz" gibi göstermeye çalışan Altaylı, hemen ardından "kelepçe takmadılar, çok kibardılar" diyerek kendi anlattıklarıyla çelişti.

Sürekli "basın özgürlüğü kısıtlanıyor" yaygarası koparan çevrelerin aksine Altaylı, videoda önemli bir gerçeği de itiraf etmek zorunda kaldı.

İçerideyken iktidar kanadından kimsenin kendisiyle pazarlık yapmadığını ve "yazı yazma" baskısı görmediğini söyleyen Altaylı, böylece "siyasi tutsak" imajı oluşturmaya çalışan yandaşlarının tezlerini de çürüttü.

Milletin değerlerine her fırsatta dil uzatan, kibirli tavırlarıyla tanınan Altaylı’nın, mutfaktaki sarmalar üzerinden kurmaya çalıştığı bu yeni "halk adamı" imajı, sağduyulu izleyiciler tarafından "inandırıcılıktan uzak bir reklam filmi" olarak değerlendirildi.

