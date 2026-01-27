Altın yükselmeye devam edecek mi? İşte güncel fiyatlar
Altın ve gümüş yükselmeye devam edecek mi? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? 27 Ocak canlı altın fiyatları! Detaylar... Altın fiyatları, 27 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla hem yatırımcıların hem de vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Haftaya hızlı bir yükselişle başlayan altın piyasasında, tarihi zirvelerin ardından gelen kâr satışları kısa süreli bir geri çekilmeye neden oldu. Peki, Altın ve gümüş yükselmeye devam edecek mi?