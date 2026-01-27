Altın yükselmeye devam edecek mi? İşte güncel fiyatlar

ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? Haftaya güçlü bir yükselişle başlayan altın piyasasında, tarihi zirvenin ardından gelen kâr satışları kısa süreli bir geri çekilmeye yol açsa da, sabah saatlerinden itibaren yeniden yukarı yönlü hareketlerin görülmesi dikkat çekiyor. Dün gram altının 7 bin 128 TL seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerini görmesi, piyasada önemli bir eşik olarak kayda geçti. Bu seviyeden gelen satış baskısı fiyatları geçici olarak aşağı çekti. Ancak fiyatların rekor bölgesine yakın seyretmesi, altına yönelik ilginin hâlâ güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Altın piyasasında yaşanan bu dalgalı görünüm, yatırımcıların "yükseliş sürecek mi?" sorusuna yanıt aramasına neden olurken, gün içi fiyat hareketleri anlık olarak izlenmeye devam ediyor.