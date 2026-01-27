Böyle duyurdular: Türkiye 1500 kişilik donanmayla harekete geçti
Yunan basını, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin NATO görevi kapsamında harekete geçmesini haberleştirdi.
Geostratigika'da yer alan haberde, "1.500 kişilik Anadolu donanması da Arnavutluk için seferler düzenliyor" denildi. Haberde, "Anadolu Komutanlığı önderliğinde Türkiye, Akdeniz, Balkanlar ve Kuzey Avrupa'ya güçlü bir NATO deniz gücü gönderiyor" ifadelerii kullanıldı. İşte haberden öne çıkan diğer detaylar...
Türkiye, NATO misyonu kapsamında Anadolu Deniz Kuvvetleri'ni konuşlandırarak, Arnavutluk'u da kapsayan geniş bir coğrafi alana 1.500 kişilik bir birlik gönderdi. Misyon, Türk Deniz Kuvvetleri komutanlığının da hazır bulunduğu Foça Deniz Üssü'nden başladı.
Bu birlik, NATO'nun Amfibi Görev Gücü Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı temel alınarak oluşturulmuş olup, öncü gemisi amfibi gemi TCG Anadolu'dur. Ayrıca TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Kınalıada gemileri, amfibi çıkarma botları, bir amfibi deniz piyade taburu, dokuz genel amaçlı ve saldırı helikopteri ve üç Bayraktar TB 3 İHA da katılmaktadır.
Bu konuşlandırma, NATO Müttefik Müdahale Gücü'nün operasyonel görevlerinin 1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki dönem için Türk Deniz Kuvvetleri'ne devredilmesinin bir parçası ve görev süresi boyunca, güç büyük tatbikatlara katılacak.
Aynı zamanda, Türk savunma sanayisini ve Ankara'nın operasyonel hazırlığını sergilemek amacıyla İspanya, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa, Portekiz, İtalya, Hırvatistan, Libya, Mısır ve Arnavutluk'taki limanlara ziyaretler planlanıyor.
