  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dolar ve Euro arttı mı? İşte döviz piyasasından son durum! İşleri güçleri şeytanlık... Trump’ın İran için düşündüğü gizli plan ifşa oldu 20 milyonluk yatırım! Hayalini devlet desteğiyle gerçeğe dönüştürdü “Mağduriyet” tiyatrosunda yeni perde: Yaprak sarmasıyla şov yapan Altaylı’dan “mutfak” edebiyatı Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber! Entübe edildi Korkudan evlerinden çıkamıyorlar: ABD'de ölü sayısı artıyor! Tüm dünyanın tepkisini çeken komutan görevden alındı! Belasını buldu, kısa sürede emekli edilecek Böyle duyurdular: Türkiye 1500 kişilik donanmayla harekete geçti Resmi açıklama artık an meselesi! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı Sadece hobi sanıyorduk! Dikiş ve nakış ruh sağlığını böyle etkiliyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Böyle duyurdular: Türkiye 1500 kişilik donanmayla harekete geçti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Böyle duyurdular: Türkiye 1500 kişilik donanmayla harekete geçti

Yunan basını, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin NATO görevi kapsamında harekete geçmesini haberleştirdi.

#1
Foto - Böyle duyurdular: Türkiye 1500 kişilik donanmayla harekete geçti

Geostratigika'da yer alan haberde, "1.500 kişilik Anadolu donanması da Arnavutluk için seferler düzenliyor" denildi. Haberde, "Anadolu Komutanlığı önderliğinde Türkiye, Akdeniz, Balkanlar ve Kuzey Avrupa'ya güçlü bir NATO deniz gücü gönderiyor" ifadelerii kullanıldı. İşte haberden öne çıkan diğer detaylar...

#2
Foto - Böyle duyurdular: Türkiye 1500 kişilik donanmayla harekete geçti

Türkiye, NATO misyonu kapsamında Anadolu Deniz Kuvvetleri'ni konuşlandırarak, Arnavutluk'u da kapsayan geniş bir coğrafi alana 1.500 kişilik bir birlik gönderdi. Misyon, Türk Deniz Kuvvetleri komutanlığının da hazır bulunduğu Foça Deniz Üssü'nden başladı.

#3
Foto - Böyle duyurdular: Türkiye 1500 kişilik donanmayla harekete geçti

Bu birlik, NATO'nun Amfibi Görev Gücü Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı temel alınarak oluşturulmuş olup, öncü gemisi amfibi gemi TCG Anadolu'dur. Ayrıca TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Kınalıada gemileri, amfibi çıkarma botları, bir amfibi deniz piyade taburu, dokuz genel amaçlı ve saldırı helikopteri ve üç Bayraktar TB 3 İHA da katılmaktadır.

#4
Foto - Böyle duyurdular: Türkiye 1500 kişilik donanmayla harekete geçti

Bu konuşlandırma, NATO Müttefik Müdahale Gücü'nün operasyonel görevlerinin 1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 tarihleri ​​arasındaki dönem için Türk Deniz Kuvvetleri'ne devredilmesinin bir parçası ve görev süresi boyunca, güç büyük tatbikatlara katılacak.

#5
Foto - Böyle duyurdular: Türkiye 1500 kişilik donanmayla harekete geçti

Aynı zamanda, Türk savunma sanayisini ve Ankara'nın operasyonel hazırlığını sergilemek amacıyla İspanya, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa, Portekiz, İtalya, Hırvatistan, Libya, Mısır ve Arnavutluk'taki limanlara ziyaretler planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik
Gündem

İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik

İstanbul Emniyeti’nde çok sayıda “Ara Atama” yapıldı. Bazı ilçe ve şubelerin müdür ve müdür yardımcıları değişti.
Kocaeli'de korkunç olay!
Gündem

Kocaeli'de korkunç olay!

Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu. Vücutta bozulmaların meydana geldiği görülen ve 50'li yaşlardaki bir erkeğe ait olduğu değerlendiri..
Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek
Dünya

Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek

Suriye'deki YPG/SDG varlığı minimize edildi. Şam'ın güvenliğini kendi güvenliği bilen Türkiye artık Irak'ın Kuzeyi'ndeki teröristleri izleme..
Kandil’den Türkiye’ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu!
Gündem

Kandil’den Türkiye’ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu!

Terör örgütü YPG/SDG’nin DEAŞ bahanesiyle varlığını devam ettirmesi için ABD ve İsrail’e yalvaran teröristler, Türkiye’yi “dağıtmakla” tehdi..
Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"
Gündem

Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"

Beyaz Saray bahçesinde ay yıldızlı pasaportunu cebinde taşıdığını unutup, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve devletin ali menfaatle..
PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!
Gündem

PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kararlı duruşu ve peş peşe gelen sınır ötesi harekatlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD’de büyük bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23