Böyle duyurdular: Türkiye 1500 kişilik donanmayla harekete geçti

Bu birlik, NATO'nun Amfibi Görev Gücü Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı temel alınarak oluşturulmuş olup, öncü gemisi amfibi gemi TCG Anadolu'dur. Ayrıca TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Kınalıada gemileri, amfibi çıkarma botları, bir amfibi deniz piyade taburu, dokuz genel amaçlı ve saldırı helikopteri ve üç Bayraktar TB 3 İHA da katılmaktadır.