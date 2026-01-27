  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dolar ve Euro arttı mı? İşte döviz piyasasından son durum! İşleri güçleri şeytanlık... Trump’ın İran için düşündüğü gizli plan ifşa oldu 20 milyonluk yatırım! Hayalini devlet desteğiyle gerçeğe dönüştürdü “Mağduriyet” tiyatrosunda yeni perde: Yaprak sarmasıyla şov yapan Altaylı’dan “mutfak” edebiyatı Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber! Entübe edildi Korkudan evlerinden çıkamıyorlar: ABD'de ölü sayısı artıyor! Tüm dünyanın tepkisini çeken komutan görevden alındı! Belasını buldu, kısa sürede emekli edilecek Böyle duyurdular: Türkiye 1500 kişilik donanmayla harekete geçti Resmi açıklama artık an meselesi! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı Sadece hobi sanıyorduk! Dikiş ve nakış ruh sağlığını böyle etkiliyor
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber! Entübe edildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncu Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Entübe edilen sanatçının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

#1
Foto - Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber! Entübe edildi

Geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirerek sevenlerini endişelendiren usta oyuncu Ali Tutal'dan bir kötü haber daha geldi.

#2
Foto - Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber! Entübe edildi

Ünlü sanatçının evinde beyin kanaması geçirdiği ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

#3
Foto - Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber! Entübe edildi

Ali Tutal, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Entübe edilen usta sanatçının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati riskinin devam ettiği bildirildi.

#4
Foto - Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber! Entübe edildi

Film-San Vakfı, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakıf, paylaşımında; "Sanatçı dostumuz Ali Tutal'a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik
Gündem

İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik

İstanbul Emniyeti’nde çok sayıda “Ara Atama” yapıldı. Bazı ilçe ve şubelerin müdür ve müdür yardımcıları değişti.
Kocaeli'de korkunç olay!
Gündem

Kocaeli'de korkunç olay!

Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu. Vücutta bozulmaların meydana geldiği görülen ve 50'li yaşlardaki bir erkeğe ait olduğu değerlendiri..
Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek
Dünya

Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek

Suriye'deki YPG/SDG varlığı minimize edildi. Şam'ın güvenliğini kendi güvenliği bilen Türkiye artık Irak'ın Kuzeyi'ndeki teröristleri izleme..
Kandil’den Türkiye’ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu!
Gündem

Kandil’den Türkiye’ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu!

Terör örgütü YPG/SDG’nin DEAŞ bahanesiyle varlığını devam ettirmesi için ABD ve İsrail’e yalvaran teröristler, Türkiye’yi “dağıtmakla” tehdi..
Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"
Gündem

Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"

Beyaz Saray bahçesinde ay yıldızlı pasaportunu cebinde taşıdığını unutup, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve devletin ali menfaatle..
PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!
Gündem

PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kararlı duruşu ve peş peşe gelen sınır ötesi harekatlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD’de büyük bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23