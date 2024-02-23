Telefon almak isteyenler dikkat! İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu!

Teknoloji dünyası, akıllı telefon kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak yenilikler ve gelişmeler sunuyor. Özellikle son yıllarda, akıllı telefonların kameralarındaki ilerlemeler, fotoğraf ve video çekim deneyimini önemli ölçüde iyileştirdi.2024'e adım attığımız bu dönemde, kullanıcılar artık yalnızca iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda yüksek kaliteli görüntüler yakalamak ve paylaşmak için akıllı telefonlarını tercih ediyor. Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark'a göre, 2024'te en iyi kameraya sahip 20 akıllı telefon şu şekilde: