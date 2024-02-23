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Teknoloji-Bilişim
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Telefon almak isteyenler dikkat! İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu!

2024-02-23 17:15:25
Telefon almak isteyenler dikkat! İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu!

Teknoloji dünyası, akıllı telefon kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak yenilikler ve gelişmeler sunuyor. Özellikle son yıllarda, akıllı telefonların kameralarındaki ilerlemeler, fotoğraf ve video çekim deneyimini önemli ölçüde iyileştirdi.2024'e adım attığımız bu dönemde, kullanıcılar artık yalnızca iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda yüksek kaliteli görüntüler yakalamak ve paylaşmak için akıllı telefonlarını tercih ediyor. Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark'a göre, 2024'te en iyi kameraya sahip 20 akıllı telefon şu şekilde:

#1
Foto - Telefon almak isteyenler dikkat! İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu!

1.Huawei Mate 60 Pro+ DxOMark'a göre, 2024'te en iyi kameraya sahip akıllı telefon Huawei Mate 60 Pro+ oldu. 157 puan alan telefon, tüm rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti. Telefonun arka kısmında 40 MP (f/2.2) + 48 MP (f/3) + 48 MP (f/3) şeklinde üçlü kamera kurulumu var. 2.Huawei P60 Pro Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, listenin ikinci sırasında yine karşımıza çıkıyor. 156 puan alan Huawei P60 Pro, en iyi kameraya sahip ikinci telefon olarak listemizde yer alıyor. Telefon, 48 MP (f/1.4-f/4.0) + 13 MP (f/2.2) + 12 MP (f/2.4) şeklinde üçlü kamera kurulumuna sahip. 3.Apple iPhone 15 Pro Max Apple'ın eylül ayında tanıttığı iPhone 15 serisinin en güçlü modeli olan iPhone 15 Pro Max, en iyi kameraya sahip üçüncü telefon oldu.154 puan alan telefon, 48 MP (f/1.78) + 12 MP (f/2.2) + 12 MP (f/1.78) olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip. 4.Apple iPhone 15 Pro Pro Max modeliyle aynı kamera kurulumuna sahip olan iPhone 15 Pro, 154 puan alarak listemizde 4. sırada kendine yer buluyor.

#2
Foto - Telefon almak isteyenler dikkat! İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu!

5. Google Pixel 8 Pro 50 MP (f/1.68) + 48 MP (f/2.8) + 64 MP (f/1.95) şeklinde üçlü kamera kurulumuna sahip olan Google Pixel 8 Pro, 153 puan alarak listemize girmeyi başardı. 6. Oppo Find X6 Pro 50 MP (f/1.8) + 50 MP (f/2.2) + 50 MP (f/2.6) şeklinde üçlü kamera kurulumuna sahip olan OPPO Find X6 Pro, tıpkı Google Pixel 8 Pro gibi 153 puan alıyor. 7. Honor Magic 5 Pro

#3
Foto - Telefon almak isteyenler dikkat! İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu!

7. Honor Magic 5 Pro Listemizdeki bir başka Çinli üretici olan Honor'un üst segment akıllı telefon modeli Magic 5 Pro, DxOMark kamera testlerinden 152 puan almayı başardı. Telefonun arka kısmında 50 MP + 50 MP + 50 MP şeklinde üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. 8.Oppo Find X6 OPPO Find X6'da 50 MP + 50 MP + 50 MP şeklinde üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Telefon, yapılan testlerde 150 puan alarak 8. sırada karşımıza çıkıyor.

#4
Foto - Telefon almak isteyenler dikkat! İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu!

9. Vivo X100 Pro 0 MP + 50 MP + 50 MP çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera ile satışa çıkan Vivo X100 Pro, Çinli şirketin en iyi kameraya sahip telefonu olarak dikkat çekiyor. Telefon, kamera testlerinden 150 puan alarak dokuzuncu sırada kendine yer buluyor. 10. Huawei Mate 50 Pro 50 MP + 13 MP + 12 MP şeklinde üçlü kamera kurulumuna sahip olan Huawei Mate 50 Pro, sahip olduğu XMAGE görüntü teknolojisi ile oldukça kaliteli fotoğraflar çekebiliyor.

#5
Foto - Telefon almak isteyenler dikkat! İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu!

11.Google Pixel 8 Kamera Çözünürlüğü 50 MP Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) Var Kamera Özellikleri Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Octa Pixel) Portre Modu (Bokeh) HDR Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF) Panorama Otomatik odaklama Spectral + Flicker Sensör Zamanlayıcı 1.2µm Piksel 82° Açılı Flaş LED Diyafram Açıklığı F1.68 Kamera Sensör Boyutu 1/1.31 İnç 12.Google Pixel 7 Pro Arka Kamera: 50 MP Video Çözünürlüğü: 2160p | 4K, Ultra HD, UHD | (3840 x 2160 piksel) Sensör tipi: CMOS BSI (backside illumination) f numarası / diyafram açıklığı: f/1.9 Odak Uzaklığı: 25 mm Sensör Boyutu: 1/1.31 inç Piksel Boyutu: 1.2 µm Görüş Açısı: 82 derece

#6
Foto - Telefon almak isteyenler dikkat! İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu!

13. Honor Magic 4 Ultimate Ekran: 6.81 inç LTPO OLED,RAM ve Depolama seçenekleri: 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanınaBatarya: 4.600 mAh Batarya gücü - 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiArka kamera: 50 MP f/1,6 ana kamera, 64 MP f/2.2 ultra geniş açı, 50 MP geniş spektrum ve 64 MP telefoto olmak üzere dörtlü kamera sistemi Ön kamera: 12 MP 14. iPhone 14 Pro Max 12 MP kamera.ƒ/1.9 diyafram.Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme.Altı bileşenli lens Retina Flash.Photonic EngineDeep Fusion.Akıllı HDR 4.

#7
Foto - Telefon almak isteyenler dikkat! İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu!

15. iPhone 14 Pro 48 MP Ana Kamera: 24 mm, ƒ/1.78 diyafram, ikinci nesil sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu, yedi bileşenli lens, 0 Focus Pixels. 12 MP Ultra Geniş kamera: 13 mm, ƒ/2.2 diyafram ve 120° görüş alanı, altı bileşenli lens, 0 Focus Pixels.

#8
Foto - Telefon almak isteyenler dikkat! İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu!

16. iPhone 15 48 MP Ana kamera: 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu, 0 Focus Pixels, süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar (24 MP ve 48 MP)12 MP Ultra Geniş kamera: 13 mm, ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı 17.iPhone 15 Plus 48 MP Ana kamera: 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu, 0 Focus Pixels, süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar (24 MP ve 48 MP)12 MP Ultra Geniş kamera: 13 mm, ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı

#9
Foto - Telefon almak isteyenler dikkat! İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu!

18. Samsung Galaxy S24 Ultra Arka Kamera - Çözünürlük (Çoklu) 200 MP + 50 MP + 12 MP + 10 MP. Arka Kamera - F Değeri (Çoklu) F1.7 , F3.4 , F2.2 , F2.4. Arka Kamera - Otomatik Odaklama. Var. Arka Kamera - Optik Görüntü Sabitleyici. Var. Arka Kamera - Zoom. ... Ön Kamera - Çözünürlük. ... Ön Kamera - F Değeri. ... Ön Kamera - Otomatik Odaklama.

#10
Foto - Telefon almak isteyenler dikkat! İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu!

19. Huawei P50 Pro 50 MP True-Chroma Kamera (Renkli, f/1.8 diyafram, OIS) 40 MP True-Chroma Kamera (MONO, f/1,6 diyafram) 13 MP Ultra Geniş Açılı Kamera (f/2.2 diyafram) 64 MP Telefoto Kamera (f/3.5 diyafram, OIS), AF desteği.

#11
Foto - Telefon almak isteyenler dikkat! İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu!

20. iPhone 13 Pro Max 12 MP Pro kamera sistemi: Telefoto, Geniş ve Ultra Geniş kameralar. Telefoto: ƒ/2.8 diyafram. Geniş: ƒ/1.5 diyafram. Ultra Geniş: ƒ/1.8 diyafram ve 120° görüş alanı 3 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 6 kat optik zoom aralığı 15 kata kadar dijital zoom.

#12
Foto - Telefon almak isteyenler dikkat! İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu!

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#13
Foto - Telefon almak isteyenler dikkat! İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar belli oldu!

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